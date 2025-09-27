Što se događa s prvacima? Jasno je gdje je problem, ali samo ga jedan čovjek može riješiti

Krizni sastanci su odrađeni, glave su valjda ohlađene, a put na pobjedničke staze - zacrtan. Tako razmišlja svaki navijač Rijeke uoči današnjeg susjedskog derbija protiv Istre 1961. Utakmica što će u 16 sati započeti na Rujevici bit će utakmica istine. Aktualni prvak i osvajač Kupa mora se trgnuti, a već po početnom sastavu kojeg će klub objaviti sat vremena prije prvog sučevog zvižduka vidjet ćemo zamisli Victora Sancheza. Naznake su da bi se prvih 11 moglo značajno promijeniti, kao i da je nekima "ono u Vinkovcima" bilo posljednje što će odigrati u bijelom dresu za neko vrijeme.

Nećemo, ipak, o imenima jer bi to moglo povući neke dalekosežnije posljedice. Jasno je svima koji su "ono u Vinkovcima" pogledali što nije valjalo i što bi trebalo ispraviti. Riječanima se nudi prilika podizanja iz mrtvih već danas, a prava je enigma zapravo u tome koliko su igrači ozbiljno shvatili trenerovu, ali i ne samo njegovu "peradu" kroz tjedan. Krizni sastanak u srijedu nije bio samo pro forme, već i ozbiljno upozorenje igračima da se pristup iz zadnjih nekoliko utakmica više neće tolerirati.

Rijeka je zaglavila u nekakvom vakuumu između (sve tiših!) priča o prodaji kluba, igračima koji su vjerojatno zapeli negdje u oblacima neostvarenih transfera, samim time i želja pojedinaca da se nakon trofejne sezone zapute negdje drugdje. No, čim prije shvate da je prijelazni rok gotov do Nove godine i da bi im najbolje bilo da opet zapnu i dokažu da vrijede, tim bolje. Za primjer im može poslužiti - Marco Pašalić. Nije tajna da je prije godinu dana, taman pred onu nesreću u Ljubljani protiv Olimpije imao dogovoren transfer u njemački Mainz. Nije se dogodilo, Marco je ostao na Rujevici i ugradio veliki dio doprinosa u rezultate bijelih do polusezone. Rujevicu je napustio koji mjesec kasnije da bi postao zvijezda u sjevernoameričkom MLS-u i redovni dio izborničke liste Zlatka Dalića.

Bilo kako bilo, na Sanchezu je zaista veliko breme. Došao je u jeku tog vakuuma, a onim nešto bržim metodama poput promjene taktičkih postavki u odnosu na prethodnika mu Đalovića nije uspio podignuti ekipu. Dojam je da će mu za takvo što dobro doći iduća reprezentativna stanka, ali do nje je još puno i domaćeg i europskog posla. Najbolje bi ga bilo krenuti rješavati već danas...