Zapalio se reflektor poslije dvoboja Vukovara i Rijeke? Zbog drame morali intervenirati vatrogasci

U dvoboju 7. kola HNL-a Vukovar 91 je u Vinkovcima svladao prvaka Rijeku s 3-2 i ubilježio povijesnu, prvu pobjedu u elitnom društvu. Strijelci su za Rijeku bili Toni Fruk (17pen) i Ante Oreč (43), dok su za Vukovar zabili Jakov Puljić (20, 56) i Robin Gonzalez (68pen). Bio je to dvoboj dvije posljednjeplasirane ekipe na tablici, koji je ponudio sjajan nogomet, a Vukovarci iznenadili Riječane, koji nisu iskoristili svoje prilike, a radili su greške u obrani.

Poslije utakmice događala se prava mlada drama, morali su intervenirati čak i vinkovački vatrogasci, koji su brzo izašli na mjesto događaja te spriječili moguće širenje kvara ili čak požara na reflektoru koji se nalazi između istočne i sjeverne tribine. Portal Budica.info otkriva kako su na mjestu događaja zatekli dimnu zavjesu, no dodaju da će se sve okolnosti tek utvrditi očevidom.

Nažalost, uvjeti na stadionu Cibalije u Vinkovcima daleko su od dostojnih za prvoligaški nogomet, prošle subote nije radio semafor na utakmici Cibalije i Opatije, a sada su se pojavili novi problemi. Vukovar domaće utakmice SHNL-a ne može igrati na svom stadionu u Borovu naselju jer ne zadovoljava sve uvjete, ali niti vinkovački stadion nije baš u punom boljem stanju.