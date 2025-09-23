Naši Portali
TEHNIČKA DRAMA

Zapalio se reflektor poslije dvoboja Vukovara i Rijeke? Zbog drame morali intervenirati vatrogasci

Vinkovci: HNK Vukovar 1991 i HNK Rijeka u sedmom kolu Prve HNL
David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
23.09.2025.
u 07:35

Nažalost, uvjeti na stadionu Cibalije u Vinkovcima daleko su od dostojnih za prvoligaški nogomet, prošle subote nije radio semafor na utakmici Cibalije i Opatije, a sada su se pojavili novi problemi.

 U dvoboju 7. kola HNL-a Vukovar 91 je u Vinkovcima svladao prvaka Rijeku s 3-2 i ubilježio povijesnu, prvu pobjedu u elitnom društvu.  Strijelci su za Rijeku bili Toni Fruk (17pen) i Ante Oreč (43), dok su za Vukovar zabili Jakov Puljić (20, 56) i Robin Gonzalez (68pen).  Bio je to dvoboj dvije posljednjeplasirane ekipe na tablici, koji je ponudio sjajan nogomet, a Vukovarci iznenadili Riječane, koji nisu iskoristili svoje prilike, a radili su greške u obrani. 

Poslije utakmice događala se prava mlada drama, morali su intervenirati čak i vinkovački vatrogasci, koji su brzo izašli na mjesto događaja te spriječili moguće širenje kvara ili čak požara na reflektoru koji se nalazi između istočne i sjeverne tribine. Portal Budica.info otkriva kako su na mjestu događaja zatekli dimnu zavjesu, no dodaju da će se sve okolnosti tek utvrditi očevidom.

Nažalost, uvjeti na stadionu Cibalije u Vinkovcima daleko su od dostojnih za prvoligaški nogomet, prošle subote nije radio semafor na utakmici Cibalije i Opatije, a sada su se pojavili novi problemi. Vukovar domaće utakmice SHNL-a ne može igrati na svom stadionu u Borovu naselju jer ne zadovoljava sve uvjete, ali niti vinkovački stadion nije baš u punom boljem stanju.

