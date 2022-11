Što će FIFA reći na ovo? BBC-jeva voditeljica u prijenosu uživo učinila ono što Harry Kane nije smio

Alex Scott, britanska novinarka, bila je hrabrija od čitavog Engleskog nogometnog saveza. Naime, savez je naglo promijenio stav o nošenju kapetanske trake duginih boja nakon što je FIFA zaprijetila sankcijama.

Tako je Harry Kane koji je mjesecima govorio o slobodi govora i hvalio se kako će ponovo nositi traku "OneLove" ustao uskraćen za istu., ali novinarka BBC-ja ispala je hrabrija od Kanea kada je u javljanju uživo stavila kapetansku traku duginih boja.

Inače, BBC jedan je od najoštrijih kritičara Muindijala u Kataru, do te mjere, da su bojkotirali prijenos otvorenja te manifestacije.

Alex Scott sports the #OneLove armband after England’s decision to abandon the gesture over FIFA sanctions. #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/MfSTBIZM8E