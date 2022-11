BBC o debaklu SP-a: 'Katarski san pretvorio se u noćnu moru'

Organizator i domaćin svjetskog prvenstva Katar izgubio je na otvaranju Mundijala od Ekvadora 0:2 golovima Ennera Valencije i tako postao prvi domaćin u povijesti koji je upisao poraz.

Međutim, bolnija priča od toga je činjenica da je gotovo pola stadiona napustilo svoja mjesta i to već na poluvremenu pa se prepolovio kapacitet od 67 tisuća navijača koliko je ušlo na početku.

- Dan koji je započeo velikim optimizmom uz ostvarenjem sna o njihovom Svjetskom prvenstvu, ubrzo se pretvorio u noćnu moru za igrače i navijače - ogolio je potpuni debakl Katara, ugledni BBC.

- Dok su Ekvadorci uživali, domaći navijači obučeni u tradicionalne tobe i abaje uglavnom su šutke sjedili. Svi osim njih nekoliko odjeven u majice boje reprezentacije iza gola. Mnogi od njih napustili su svoje sjedalice na poluvremenu i nisu se vratili pa je stadion većim dijelom drugog poluvremena bio poluprazan. To je pridonijelo ispuhanoj atmosferi - zaključio je britanski medij.

