Nogomet bez dugih boja: FIFA zaprijetila pa čak devet reprezentacija odustalo od LGBT trake

Prijetnja kaznama od strane FIFA-e bila je dovoljan razlog da čak devet reprezentacija čiji su kapetani na Svjetskom prvenstvu u Kataru trebali nositi traku "OneLove" sa srcem u duginim bojama od te ideje odustane.

Iako su još prije nekoliko dana govorili kako ih ništa u tome neće spriječiti, Englezi su od trake za podršku LGBT zajednici odustali svega nekoliko sati prije utakmice s Iranom.

Osim Engleza, od inicijative su odustali i Wales, Nizozemska, Belgija, Danska, Njemačka i Švicarska. Kao razlog navode pritisak krovne nogometne organizacije i moguće sankcije žutim kartonima za kapetane.

- FIFA je bila vrlo jasna da će nametnuti sportske sankcije ako naši kapetani budu nosili vrpce na terenu za igru. Kao nacionalni savezi, ne možemo staviti naše igrače u poziciju u kojoj bi se mogli suočiti sa sportskim sankcijama, uključujući kartone, pa smo zamolili kapetane da ne pokušavaju nositi trake na rukavima na utakmicama Svjetskog prvenstva - poručio je engleski savez.

Iz Saveza tvrde kako su bili spremni platiti kazne, ali da ne žele riskirati žute kartone za svoje igrače.

- Vrlo smo frustrirani odlukom FIFA-e za koju vjerujemo da je bez presedana - pisali smo Fifi u rujnu obavještavajući ih o našoj želji da nosimo traku OneLove kako bismo aktivno podržali uključivanje u nogomet, i nismo dobili odgovor. Naši igrači i treneri su razočarani – oni su snažni pobornici inkluzije i pokazat će podršku na druge načine - dodali su.

Ovu odluku FIFA je objasnila kazavši kako su protiv bilo kakvog isticanja političkih poruka za vrijeme Mundijala.

Podsjetimo, šef FIFA-e Gianni Infantino, prije dva dana je na press konferenciji izvodio performans govoreći kako se on osjeća i kao Arap i migrantski radnik i invalid i gej ne bi li grčevito braneći katarske restriktivne zakone opravdao domaćina i poručio da su svi sigurni i dobrodošli, a da ne bi imao ništa protiv ni da Sjeverna Koreja bude domaćin.

Spomenimo i kako hrvatski kapetan Luka Modrić, kao i HNS nisu niti planirali nositi traku duginih boja, a isti stav ima i srbijanska reprezentacija te poljska koja je htjela nositi ukrajinsku traku.

