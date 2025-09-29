Naši Portali
ČEKAJU SE MIŠLJENJA LIJEČNIKA

Što će biti s Livajom? Navijači su zabrinuti, a Garcijine riječi baš i nisu neka utjeha

storyeditor/2025-09-28/PXL_270925_139168266_3_.jpg
Ivana Ivanović/PIXSELL
Autor
Karlo Ledinski
29.09.2025.
u 08:00

Nakon magnetske rezonance znat će se je li u pitanju istegnuće ili je mišić pukao, i ako je pukao o kolikom puknuću i pauzi je riječ. Prema prvim procjenama ipak nije riječ o istegnuću nego o manjem puknuću mišića zbog kojeg bi Livaja trebao pauzirati od treninga između dva do tri tjedna

Marko Livaja ozlijedio je mišić zadnje lože lijeve noge u utakmici s Lokomotivom (2:0) i prema prvim, neslužbenim procjenama, trebao bi pauzirati najmanje tri tjedna. Više o samoj ozljedi i dužini pauze za kapetana Hajduka znat će se tek nakon što bude obavljen pregled magnetskom rezonancom, ali sigurno je da će Livaja propustiti barem utakmicu s Vukovarom koja je na rasporedu sljedeće subote u Vinkovcima.

Nakon magnetske rezonance znat će se je li u pitanju istegnuće ili je mišić pukao, i ako je pukao o kolikom puknuću i pauzi je riječ. Prema prvim procjenama ipak nije riječ o istegnuću nego o manjem puknuću mišića zbog kojeg bi Livaja trebao pauzirati od treninga između dva do tri tjedna. Sretna je okolnost što Hajduka u tom razdoblju čeka samo jedna utakmica, ona s Vukovarom, nakon čega slijedi reprezentativna stanka, a prvi sljedeći dvoboj nakon nje je onaj s Istrom u Puli, koji je na rasporedu tek 19. listopada, dakle točno za tri tjedna pa je za očekivati da bi Livaja do tada mogao konkurirati za nastup.

Navijači Hajduka su zabrinuti, svjesni su koliko kapetan znači za igru splitske momčadi. Uostalom, to najbolje potvrđuje statistika. O dolaska u Hajduk odigrao je Livaja 149 utakmica, a propustio njih svega 19. Postotak pobjeda s Livajom u momčadi je 57 posto, a bez njega 47. Također, Hajduk s Livajom u momčadi zabija više golova (1,61 naprema 1,53), a prima manje nego što je to slučaj kada nije na travnjaku (0,87 naprema 1,05). Također, u utakmicama u kojima je Livaja bio u igri Hajduk je kreirao prosječno 1,92 velike šanse, a bez njega 1,58. Sve to govori koliko je važan za bijele, a mala utjeha navijačima Hajduka može biti to što je novi trener Gonzalo Garcia smanjio ovisnost momčadi o Livaji. Ideja igre u napadu više se ne svodi na sintagmu "daj Livaji".

