REAKCIJE S POLJUDA

Garcia otkrio kako je Livaja nakon ozljede: 'Što ću ako ga ne bude u idućoj utakmici? Ne znam...'

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
27.09.2025.
u 21:26

- Livaja je osjetio problem u prvom poluvremenu. Ne znam je li ozlijeđen ili nije, i koliko je teško ako je ozlijeđen - rekao je Gonzalo Garcia

Hajduk je golovima Ante Rebića u prvom, odnosno Anthonyja Kalika u drugom dijelu s 2:0 nadvisio Lokomotivu u utakmici 8. kola HNL-a. Petom prvenstvenom pobjedom ove sezone momčad Gonzala Garcije bodovno se izjednačila s Dinamom pa sada i plavi i bijeli imaju po 16 bodova. Jasno, Dinamo ima utakmicu manje, Zagrepčani u nedjelju na Maksimiru dočekuju Slaven Belupo. Kod Hajduka se pred sam kraj prvog poluvremena ozlijedio Marko Livaja. Kapetan Hajduka ostao je u svlačionici nakon prvh 45 minuta, a preliminarne prognoze govore da je riječ o rupturi zadnje lože. Odmah nakon utakmice izjavu je dao trener Hajduka, Gonzalo Garcia.

- Odlučio sam promijeniti formaciju nakon što sam analizirao Lokomotivu. Mislim da sam napravio najbolju moguću formaciju. Veći dio igrača nije bio 100% fit, ali morali smo se adaptirati i naći rješenja. Primili smo dosta glupih golova, zato sam odlučio promijeniti momčad, naći tip igrača koji će biti odgovorniji u obrambenom dijelu. Ne mijenjam ideju, ali mislim da nam je ovo bilo potrebno - rekao je Garcia, a na pitanje u kakvom je stanju Marko Livaja odgovorio je:

- Livaja je osjetio problem u prvom poluvremenu. Ne znam je li ozlijeđen ili nije, i koliko je teško ako je ozlijeđen.

Ima li Garcia i dalje namjeru mijenjati formaciju, upitali su ga.

- Trenirali smo jedan dan ovu formaciju, ali sam osjetio da moramo biti sigurniji. To sam radio u prošlosti, u Istri također. Ne u proteklih šest mjeseci, već u prvom mandatu. Često sam tada igrao s trojicom igrača nazad. U veznom redu nemamo dosta igrača koji imaju 'mindset' za obrambeni dio. Ne znam hoćemo li i dalje igrati ovako, ali ovo je bio najbolji način za Lokomotivu. Uvijek je teško mijenjati nešto kada imaš samo jedan dan za trening.

Što ako ne bude bilo Livaje u sljedećoj utakmici?

- Ne znam, moram vidjeti tijekom idućeg tjedna. Na toj poziciji mogu igrati Rebić, Kalik, Pukštas...U prve tri utakmice sezone bio je vrlo dobar Benrahou. Vidjet ćemo, moram prvo vidjeti i analizirati Vukovar - zaključio je Garcia. 

Trener Lokomotive Nikica Jelavić kazao je: 

- Dobro smo otvorili utakmicu, imali par šansi. Bili smo u grču prvo poluvrijeme. Hajduk je poveo iz centaršuta, možda je bio ofsajd, želio bih vidjeti liniju. Drugo poluvrijeme izgledali smo dobro, možda smo mogli bolje zatvarati drugu stativu. Čestitam Hajduku na pobjedi - rekao je Jelavić, a zatim dodao:

- Veseli me što smo se pokazali u jako dobrom svjetlu. Pogotovo, drugo poluvrijeme. Ima mjesta za nadogradnje. Bili smo par puta opasni. Bez obzira na to, ponosan sam na svoje momke. 
Lokomotiva Gonzalo Garcia HNL Hajduk

Avatar Samodesno
Samodesno
21:44 27.09.2025.

Ne brini garcia, dok ti je kustić neozlijeđen nemaš brige.

