Miočić: Ngannou ima jak udarac? Pa, vidite mi oko!

Američki borac hrvatskih korijena Stipe Miočić obranio je naslov svjetskog UFC prvaka protiv Francisa Ngannoua. Nakon borbe Stipe je spremno izašao pred novinare, a prvo je pitanje bilo snaga udarca Francisa Ngannoua.

Uostalom, Miočića je dobro zaljuljalo u prvoj rundi, a i njegovo lice otkriva da ih ove borbe nije izašao bez primljene štete. No, došao je odraditi posao i u tome je uspio, što je također naglasio.

- Gadno je kada te udari taj tip, nitko ne želi to, pogledajte samo moje oko. To je napravio samo jedan udarac. No, za to sam si sam kriv. Na kraju je bitno da sam ja njega udario više puta nego on mene te da je ovaj pojas i dalje ispred mene. Reklamirali su ovo kao njegov show, a zapravo je bila moja večer, ovo je bio Stipe show. Ja sam prvak, najbolji sam i srušio sam rekord - rekao je Stipe, piše Fightsite.

Druga tema bila je situacija u kojoj je uzeo pojas Dani Whiteu te ga dao treneru Marinelliju, koji je tako zapravo bio čovjek koji mu je taj pojas stavio. Tu situaciju nije htio opširnije komentirati, no ono što je rekao bilo je i više nego dovoljno:

- To je moj čovjek, osoba koja me respektira i ja respektiram njega. I to je kraj priče!

Upitam je i o rušenjima koja su zapravo osigurala njegovu pobjedu i je li to od početka bio plan kako doći do uspjeha.

- Da, to je bio moj plan. On tamo još nije bio pa sam shvatio da to trebam napraviti - još je jedan kratak i efektan odgovor ponudio UFC-ov teškaški prvak.

Onda je ipak na nešto odgovorio malo opširnije. Tema je bila sama borba, koliko mu pobjeda znači te što misli o svom trenutnom statusu u svijetu MMA-a. Nije rekao da smatra kako treba dobiti više poštovanja, no iz tona te iz onoga što je izrekao se dolazi upravo do tog zaključka.

- Naravno da mi ova pobjeda puno znači. Ovaj tip je fenomen i jedan u milijun, no pogodite što se dogodilo? On je poražen! Pobijedio ga je tip sa srednjeg zapada, koji je inače 15 kilograma lakši od njega. I ja sam najveći teškaš jer sam obranio titulu tri puta, napravio sam ono što nitko nikada nije. I uistinu vjerujem u to kako sam najbolji svih vremena. Morao sam proći težak put da bih došao do titule, a pogledajte kakve sam imao obrane. Titulu sam uzeo pred 15.000 ljudi, zatim sam ju obranio protiv Overeema, K-1 prvaka i pravog ubojice, nakon toga je tu bio JDS koji me ranije pobijedio i sada ovaj fenomen. Sve što sam napravio bilo je vlastitim trudom i napravio sam ono što nitko nikada nije.

Na pitanje smatra li kako će sada napokon dobiti više respekta od strane UFC-a te hoće li sada napokon biti promoviran koliko zaslužuje, također je odgovorio vrlo brzo i jasno:

- Ne znam niti me zanima. Tu je moj trener, moj tim i moja obitelj. Mi se međusobno poštujemo kakva god situacija bila. Ja ću nastaviti raditi ono što sam radio do sada. Ne smatram da je išta narušeno niti da išta treba popravljati.

Vrlo ozbiljan i britak kroz cijelu press konferencije, Stipe je na kraju ipak pokazao svoje pravo lice i svoj duh, kada je dobio pitanje o svojim planovima te o idućim potencijalnim protivnicima.

- Naravno da imam planove. Uskoro će mi se roditi kćer, brzo će napuniti 18 i brzo će početi izlaziti s momcima. Neka se pripaze momci koji pokušaju razgovarati s njom, sve ću ih porazbijati - rekao je Stipe, izmamivši aplauz prisutnih.

Još je dodao kako je sada sve o čemu razmišlja otići kući, biti sa svojom obitelji te popiti pivo, usput spomenuvši onu marku čiji je nedavno postao maneken. Tko zna, možda nakon ovakvog rezultata napokon dođu i još neke dobre ponude u poslovnom smislu. Vrijeme je da najveći teškaški prvak u povijesti UFC-a kvalitetno naplati svoje ime!