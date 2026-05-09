Sjajna vijest za ljubitelje borilačkih sportova: Conor McGregor se ovog ljeta vraća u UFC-ov oktogon!

Ljubitelji borilačkih sportova napokon su dočekali vijest kojoj su se nadali. Naime, UFC-ov šef Dana White potvrdio je kako se irska superzvijezda Conor McGregor vraća u oktogon, a borba se očekuje već ovog ljeta.

Prvi čovjek najveće svjetske MMA organizacije je u nedavnom intervjuu izrazio optimizam i vjeru u povratak slavnog irskog borca, piše Croring.

– U odličnoj smo poziciji s Conorom. Iznimno sam uvjeren da će se ponovno boriti ove godine – izjavio je White, ne ostavljajući prostora za sumnju.

Dodao je kako vjeruje da će ‘Notorious’ biti potpuno spreman za akciju već tijekom ljeta, ističući da Irac već naporno trenira.

Videozapisi njegovih treninga koji kruže internetom svjedoče o ozbiljnosti njegovih namjera, a prema svemu sudeći, McGregor je motiviraniji no ikad da se vrati na veliku scenu i podsjeti svijet zašto je i dalje najveća zvijezda ovog sporta.

Njegov povratak nije samo sportska vijest, već globalni događaj koji će zasigurno srušiti rekorde gledanosti.

Tako će se McGregor, koji će uskoro napuniti 38 godina i u karijeri ima profesionalni omjer od 22 pobjede i šest poraza, vratiti u akciju nakon duge pauze.

Njegova posljednja borba dogodila se u srpnju 2021. na UFC 264 priredbi, kada je u trećem meču protiv Dustina Poiriera doživio stravičan prijelom gležnja.

Ozljeda je bila toliko teška da je mnoge navela na pomisao o kraju karijere, no Irac je pokazao nevjerojatnu mentalnu snagu i odlučnost da se oporavi.

Njegov posljednji trijumf u oktogonu bio je u siječnju 2020. kada je za samo 40 sekundi tehničkim nokautom svladao Donalda Cerronea.

Nakon toga uslijedila su dva uzastopna poraza od Poiriera u 2021. godini, što je dodatno pojačalo želju bivšeg dvostrukog prvaka da se vrati u oktogon i dokaže da i dalje pripada samom vrhu.

Dug oporavak i rehabilitacija sada su iza njega, a fokus je isključivo na pripremama za veliki povratnički meč.

Premda još ništa nije službeno, sve se glasnije spominje kako promocija cilja na spektakularnu UFC 329 priredbu, koja bi se trebala održati 11. srpnja u Las Vegasu tijekom tradicionalnog Međunarodnog tjedna borbi.

A kao glavni kandidat za protivnika u McGregorovoj povratničkoj borbi mogao bi biti bivši prvak perolake kategorije Max Holloway. Ovaj potencijalni okršaj izaziva ogroman interes javnosti jer bi to bio uzvrat njihovog meča iz 2013. godine.

No Holloway nije jedina opcija koja se razmatra. Drugo ime koje se spominje je Michael Chandler, s kojim se McGregor trebao boriti na UFC 303 priredbi, no taj je meč otkazan.

Bez obzira na to tko će stajati nasuprot Irca, kako je Dana White potvrdio u intervjuu, povratak Conora McGregora bit će središnji UFC-ov događaj ove godine.