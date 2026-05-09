FOTO Vadite jakne, temperature idu dolje, lijevat će kao iz kabla: Evo kad stiže drastična promjena vremena

Subota će u većem dijelu Hrvatske donijeti ugodno proljetno vrijeme uz sunčana razdoblja i temperature do 25 stupnjeva, no stabilnije prilike neće dugo potrajati. Već tijekom dana ponegdje su mogući lokalni pljuskovi, ponajprije u unutrašnjosti, dok se od nedjelje očekuje osjetnije pogoršanje vremena uz kišu, grmljavinu i jače jugo na Jadranu.

Prema prognozi DHMZ-a, danas će biti djelomice, mjestimice i pretežno sunčano. Ujutro bi na istoku i jugu zemlje moglo pasti malo kiše, dok se poslijepodne i navečer, uz jači razvoj oblaka, lokalno očekuju pljuskovi. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, dok će u prvom dijelu dana ponegdje biti i bure. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 20 i 25 stupnjeva.

No već sutra slijedi nova promjena vremena. Meteorolozi najavljuju postupno naoblačenje s jugozapada, a od sredine dana mjestimice kišu i pljuskove s grmljavinom. Najizraženiji će biti na Jadranu, a prema večeri kiša će se proširiti i na unutrašnjost zemlje. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, na istoku jugoistočni, dok će na Jadranu jačati jugo koje bi u dijelovima Dalmacije navečer moglo biti i jako. Jutarnje temperature kretat će se od 7 do 12 stupnjeva, na obali između 12 i 17, dok će dnevna temperatura i dalje ostati relativno visoka — između 21 i 26 °C.

Prema DHMZ-ovoj prognozi, kiša će se nastaviti i početkom idućeg tjedna,a najviše bi je moglo biti u utorak. Tea Blažević za N1 prognozira kako će u ponedjeljak ujutro kiše i pljuskova biti uglavnom duž Jadrana, no poslijepodne i šire, moguća i grmljavina. Od utorka će i osjetno zahladnjeti, kiša i pljuskovi bit će česti, lokalno i izraženiji.