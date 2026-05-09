Strani radnici ostaju bez posla, mnogi se ne mogu ni vratiti kući: 'Nema turista i svi poslovi strašno pate'

Procjenjuje se da Dubai dnevno gubi oko 520 milijuna eura prihoda, nakon što su zbog rata na Bliskom istoku mnogi imućni stanovnici i turisti otišli iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Klubovi na plažama, luksuzni restorani i hoteli s pet zvjezdica gotovo su potpuno prazni, a zračna luka bilježi tek djelić uobičajenog prometa. No, u cijeloj situaciji najviše problema imaju strani radnici koji žive u radničkim kampovima. Oni više ne mogu zarađivati te si ne mogu ni priuštiti povratak kući, piše Daily Mail.

Prošloga je tjedna, primjerice, sedam hotela s pet zvjezdica zatvorilo svoja vrata, što znači da su tisuće zaposlenika dobile otkaz ili poslane na neplaćeni dopust. No, zbog straha od posljedica, mnogi objekti koji zatvaraju kao razlog ne spominju rat, nego navode da, primjerice, kreću u renovaciju.

Hoteli koji su još uvijek otvoreni uglavnom zarađuju na stanovnicima UAE-a koji koriste pad cijena soba za povoljne odmore tijekom vikenda. "Vrlo je tiho, više nemamo turista. Jedini ljudi koji sada odsjedaju ovdje su stanovnici UAE-a koji dolaze vikendom koristiti bazen ili na brunch", kazao je jedan barmen za Daily Mail. Osim hotela, s problemima se suočava niz drugih poslova koji inače ovise o turistima. "Posao je stvarno, stvarno loš. Trebamo turiste natrag", naveo je jedan prodavač suvenira.

Procjenjuje se da 80 do 90 posto stanovništva Dubaija čine stranci, a većina su slabo plaćeni migranti iz Indije, Pakistana, Bangladeša i Filipina. Oni žive u trošnim zgradama, u skučenim spavaonica koje dijele s nekoliko ljudi. Riječ je, naime, o potpuno drugačijoj slici od one koja se inače veže uz raskošni Dubai.

UAE je upozorio građane i posjetitelje da ne snimaju mjesta napada ili štete uzrokovane iranskim napadima. Onima koji to prekrše prijete kazne, a zbog mogućih posljedica mnogi strani radnici ni ne govore o trenutačnoj situaciji. Jedan Pakistanac, koji je želio ostati anoniman, rekao je za Daily Mail da se mnogi boje čak i razmjenjivati WhatsApp poruke jer im je izričito rečeno da ne razgovaraju o utjecaju sukoba na UAE.

"Nitko ne želi govoriti o ratu. Svi su prestravljeni. Rečeno nam je da o tome ne pričamo", kazao je te dodao: "Glavni problem sada nije Iran nego posao. Nema turista i svi poslovi strašno pate. Ali čak i ako pitaš trgovca, mora reći da posao ide dobro jer se boji problema." Iako si mnogi ne mogu priuštiti povratak u svoju zemlju, neki strani radnici pokušavaju dobiti mjesto na repatrijacijskim letovima. Oni kojima ni to ne pođe za rukom, željno iščekuju nove turiste kako bi ponovno raditi te bili u mogućnosti slati novac svojim obiteljima.