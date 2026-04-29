Zaradio 30 milijuna dolara pa nestao, ali sada se vraća: 'Nevjerojatno, ima manje od 120 kilograma'

Francis Ngannou će uskoro ponovno biti u akciji, a vraća se u MMA borbi protiv bivšeg PFL-ovog prvaka Filipea Linsa. Njihov okršaj naći će se 16. svibnja na programu priredbe MVP promocije koju u Inglewoodu predvodi okršaj legendarnih borkinja između Ronde Rousey i Gine Carano.

Kamerunac je početkom 2023. napustio UFC jer se nije dogovorio s promocijom o novim uvjetima, a nekoliko mjeseci kasnije je potpisao ugovor s PFL-om.Nakon toga je ima dva boksačka meča i oba je izgubio protiv Tysona Furyja i Anthonyja Joshue, no zaradio je 30-ak milijuna dolara, piše Croring.

Od odlaska iz UFC-a imao je samo jedan MMA nastup. U listopadu 2024. je u super-borbi u prvoj rundi nokautirao Brazilca Renana Ferreiru i osvojio naslov u PFL Super Fights teškoj kategoriji.

Ngannou se žestoko pripreme za svoj skorašnji nastup, a glavni trener Eric Nicksick je oduševljen njegovom formom. Dosad je na pripremama morao skidati kilograme kako bi zadovoljio granicu teške kategorije (120 kg), no situacija se promijenila.

– Francis je u pripremni kamp stigao kilažom manjom od 120 kilograma, što je nevjerojatno. Njegov kardio je na razini koju nismo vidjeli ranije. Obično nam trebaju dva tjedna samo da ga uvedemo u ritam, ali sada je od prvog dana bio u odličnoj formi. Njegov mentalni sklop je poseban, jako mu je nedostajao MMA i hrvanje – rekao je Eric Nicksick.

Njegov se tim brine i o prehrani, a pravilna ishrana je važna da se svi dnevni zadaci odrade pravilno i po planu. ‘Cilj je da bude lagan, brz i eksplozivan, a trenutačno je na savršenoj kilaži’, poručili su iz Francisova tima. A Ngannou se želi vratiti sa stilom…

– Želim podsjetiti ljude tko sam ja. Bit ću agresivan i oštar. Moj protivnik je kompletan borac, to cijenim, ali postoji jedna velika razlika – on se mora boriti protiv mene, a to je sasvim drugačija priča. Bit će nasilno i ja ću pobijediti – prisnažio je Francis Ngannou.