Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 188
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Francis Ngannou

Zaradio 30 milijuna dolara pa nestao, ali sada se vraća: 'Nevjerojatno, ima manje od 120 kilograma'

Tyson Fury v Francis Ngannou - Press Conference
Ahmed Yosri/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
29.04.2026.
u 18:29

Ngannou se žestoko pripreme za svoj skorašnji nastup, a glavni trener Eric Nicksick je oduševljen njegovom formom. Dosad je na pripremama morao skidati kilograme kako bi zadovoljio granicu teške kategorije (120 kg), no situacija se promijenila.

Francis Ngannou će uskoro ponovno biti u akciji, a vraća se u MMA borbi protiv bivšeg PFL-ovog prvaka Filipea Linsa. Njihov okršaj naći će se 16. svibnja na programu priredbe MVP promocije koju u Inglewoodu predvodi okršaj legendarnih borkinja između Ronde Rousey i Gine Carano.

Kamerunac je početkom 2023. napustio UFC jer se nije dogovorio s promocijom o novim uvjetima, a nekoliko mjeseci kasnije je potpisao ugovor s PFL-om.Nakon toga je ima dva boksačka meča i oba je izgubio protiv Tysona Furyja i Anthonyja Joshue, no zaradio je 30-ak milijuna dolara, piše Croring.

Od odlaska iz UFC-a imao je samo jedan MMA nastup. U listopadu 2024. je u super-borbi u prvoj rundi nokautirao Brazilca Renana Ferreiru i osvojio naslov u PFL Super Fights teškoj kategoriji.

– Francis je u pripremni kamp stigao kilažom manjom od 120 kilograma, što je nevjerojatno. Njegov kardio je na razini koju nismo vidjeli ranije. Obično nam trebaju dva tjedna samo da ga uvedemo u ritam, ali sada je od prvog dana bio u odličnoj formi. Njegov mentalni sklop je poseban, jako mu je nedostajao MMA i hrvanje – rekao je Eric Nicksick.

Njegov se tim brine i o prehrani, a pravilna ishrana je važna da se svi dnevni zadaci odrade pravilno i po planu. ‘Cilj je da bude lagan, brz i eksplozivan, a trenutačno je na savršenoj kilaži’, poručili su iz Francisova tima. A Ngannou se želi vratiti sa stilom…

– Želim podsjetiti ljude tko sam ja. Bit ću agresivan i oštar. Moj protivnik je kompletan borac, to cijenim, ali postoji jedna velika razlika – on se mora boriti protiv mene, a to je sasvim drugačija priča. Bit će nasilno i ja ću pobijediti – prisnažio je Francis Ngannou.
Ključne riječi
Borilački sportovi Francis Ngannou

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!