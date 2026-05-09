FOTO Kruži slika uređaja kojim je zapaljen transparent na Maksimiru. Što je to?

Nagađa se da je riječ o daljinskom upaljaču za pirotehniku, napravi koja je omogućila da se baklje postavljene ispod transparenta aktiviraju s udaljenosti. Ova teorija sugerira da nije riječ o slučajnosti, već o pomno isplaniranoj i tehnološki naprednoj operaciji.
Prema teorijama koje kruže, čini se da je Torcida imala "spavače" na stadionu, koji su se navodno pretvarali da su zaštitari. Oni su, kako se pretpostavlja, neopaženo postavili pirotehniku povezanu s daljinskim upaljačem iza transparenta, te ju kasnije aktivirali.
Neslužbeno se doznaje i kako je policija nakon incidenta privela dvije osobe koje se dovode u vezu s podmetanjem požara. Ovaj događaj podigao je rivalstvo na dosad neviđenu razinu, premještajući ga s tribina na polje gotovo obavještajnih operacija.