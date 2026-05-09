FOTO Kruži slika uređaja kojim je zapaljen transparent na Maksimiru. Što je to?

Dinamova pobjeda od 2-0 protiv Hajduka ostat će u sjeni prizora s početka utakmice.
Dinamova pobjeda od 2-0 protiv Hajduka ostat će u sjeni prizora s početka utakmice.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Share
Podijeli
Nedugo nakon prvog zvižduka, ispod glavnog transparenta Bad Blue Boysa na sjevernoj tribini buknuo je plamen
Nedugo nakon prvog zvižduka, ispod glavnog transparenta Bad Blue Boysa na sjevernoj tribini buknuo je plamen
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Share
Podijeli
Odgovor na pitanje tko stoji iza svega stigao je gotovo odmah s južne tribine. Torcida je razvila seriju poruka kojima je nedvosmisleno preuzela odgovornost.
Odgovor na pitanje tko stoji iza svega stigao je gotovo odmah s južne tribine. Torcida je razvila seriju poruka kojima je nedvosmisleno preuzela odgovornost.
Foto: Čitatelj 24 sata
Share
Podijeli
I dok je poruka s juga bila jasna, način na koji je sabotaža izvedena postao je glavna tema. Društvenim mrežama počela je kružiti fotografija malenog crnog uređaja sa žicama i prekidačima
I dok je poruka s juga bila jasna, način na koji je sabotaža izvedena postao je glavna tema. Društvenim mrežama počela je kružiti fotografija malenog crnog uređaja sa žicama i prekidačima
Foto: Čitatelj 24 sata
Share
Podijeli
OGLAS
Nagađa se da je riječ o daljinskom upaljaču za pirotehniku, napravi koja je omogućila da se baklje postavljene ispod transparenta aktiviraju s udaljenosti. Ova teorija sugerira da nije riječ o slučajnosti, već o pomno isplaniranoj i tehnološki naprednoj operaciji.
Nagađa se da je riječ o daljinskom upaljaču za pirotehniku, napravi koja je omogućila da se baklje postavljene ispod transparenta aktiviraju s udaljenosti. Ova teorija sugerira da nije riječ o slučajnosti, već o pomno isplaniranoj i tehnološki naprednoj operaciji.
Foto: Čitatelj 24 sata
Share
Podijeli
Prema teorijama koje kruže, čini se da je Torcida imala "spavače" na stadionu, koji su se navodno pretvarali da su zaštitari. Oni su, kako se pretpostavlja, neopaženo postavili pirotehniku povezanu s daljinskim upaljačem iza transparenta, te ju kasnije aktivirali.
Prema teorijama koje kruže, čini se da je Torcida imala "spavače" na stadionu, koji su se navodno pretvarali da su zaštitari. Oni su, kako se pretpostavlja, neopaženo postavili pirotehniku povezanu s daljinskim upaljačem iza transparenta, te ju kasnije aktivirali.
Foto: Čitatelj 24 sata
Share
Podijeli
Neslužbeno se doznaje i kako je policija nakon incidenta privela dvije osobe koje se dovode u vezu s podmetanjem požara. Ovaj događaj podigao je rivalstvo na dosad neviđenu razinu, premještajući ga s tribina na polje gotovo obavještajnih operacija.
Neslužbeno se doznaje i kako je policija nakon incidenta privela dvije osobe koje se dovode u vezu s podmetanjem požara. Ovaj događaj podigao je rivalstvo na dosad neviđenu razinu, premještajući ga s tribina na polje gotovo obavještajnih operacija.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/