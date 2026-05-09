Kako se približava ljeto, tako se vraća i jedna velika bojazan beogradskih ugostitelja – svi dobri radnici odlaze na sezonu u Hrvatsku. Dobrog konobara ili kuhara svijećom se traži, a i sami gosti primjećuju pad kvalitete. Ali što da se radi, radna snaga ljeti jednostavno migrira mahom u Dalmaciju. Prema službenim podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) iz siječnja 2026., na temelju izdanih radnih dozvola, u Hrvatskoj stalno radi oko 25 tisuća radnika iz Srbije. Dakle, taj broj nije vezan za ljetnu turističku sezonu, nego se tijekom nje znatno povećava. Prema službenim hrvatskim podacima, državljani Srbije na trećem su mjestu po brojnosti stranih radnika. Prvi su radnici iz Bosne i Hercegovine, a drugi iz Nepala. Također, prema procjenama hrvatskih poslodavaca, radnici iz Srbije među najtraženijima su zbog poznavanja jezika i brzog prilagođavanja uvjetima rada.
Kamo migriraju srpski radnici u potrazi za boljim životom: U Hrvatskoj radi više Srba nego u Njemačkoj
Eurostatovi podaci pokazuju da je u proteklih 12 godina 54.305 državljana Srbije za rad u inozemstvu izabralo Hrvatsku, a njih 45.633 odlučilo se za Njemačku
Zanimljivo, Srbi biraju nacionalističku Hrvatsku prije od uljuđene i demokratske zapadne Europe. Pa je li stvarno ta Hrvatska toliko ust*ška kad Srbi u tolikom broju dolaze u nju? Kaj na to vele Vučić i domaći ultralijevi retrogradni "antifašisti"?
Idu raditi u Hrvatsku koja je gospodarstveno za koplje iznad Srbije… kao Njemačka iznad Jugoslavije u prošlom stoljeću.
Da su poslodavci bili bolji mozda bi jos uvik imali domace radnike. Ovako triba i te 'konobare' preko granice potirat i 'sefove' koji se sada prema stranom radniku odnosi bolje nego sto se odnosia prema nasem radniku