PROCURILO IME

Procurilo ime: Je li ovo borac s kojim će Ante Delija odmjeriti snage u Beogradu?

Zagreb: Borilački spektakl KSW 51, Ante Delija - Oli Thompson
Igor Kralj/PIXSELL
01.05.2026.
u 17:00

Najbolji hrvatski teškaš, Ante Delija, trebao bi nastupiti na povijesnoj UFC-ovoj priredbi u Beogradu. Prema neslužbenim informacijama, protivnik će mu biti atraktivni Johnny Walker, koji za ovu prigodu prelazi u tešku kategoriju

Kao grom iz vedra neba odjeknula je vijest da bi se Ante Delija mogao boriti na dugoiščekivanoj UFC priredbi u Beogradu, zakazanoj za prvi kolovoza. Iako se nastup najboljeg hrvatskog teškaša u susjedstvu logično očekivao, ime protivnika mnoge je iznenadilo. Prema informacijama koje je prvi objavio MMA novinar Alex Behunin s portala MMA Mania, Delijin suparnik trebao bi biti atraktivni Brazilac Johnny Walker. Navodno su oba borca usmeno pristala na okršaj, no ugovori još uvijek čekaju potpis, a time i službenu potvrdu.

Johnny Walker (22-10) dobro je poznato ime svim pratiteljima slobodne borbe. Radi se o 34-godišnjem borcu koji je cijelu dosadašnju UFC karijeru proveo u poluteškoj kategoriji. Svojim atraktivnim stilom borbe i pobjedama nokautom na početku UFC puta stekao je status buduće zvijezde, no nikada nije ispunio golema očekivanja. Odluka o prelasku u kraljevsku, tešku kategoriju uslijedila je nakon razočaravajućeg poraza od Dominicka Reyesa, u borbi koju su mnogi proglasili jednom od najlošijih te godine. Visok čak 198 centimetara, Walker već posjeduje građu teškaša, a i sam je priznao kako mu je skidanje kilograma postajalo sve teže.

S druge strane, Dubrovčanin Ante Delija (26-8) traži povratak na pobjedničke staze nakon dva uzastopna poraza. Bivši PFL-ov prvak debitirao je u UFC-u na spektakularan način, nokautiravši iskusnog Marcina Tyburu za manje od dvije minute u Parizu 2025. godine. Taj ga je nastup odmah gurnuo među rangirane borce, no uslijedili su porazi od Walda Cortesa-Acoste i Sergeja Spivaka koji su privremeno zaustavili njegov uspon. Borba pred regionalnom publikom protiv zvučnog imena poput Walkera idealna je prilika za "Walking Troublea" da pokaže kako pripada samom vrhu najjače svjetske MMA organizacije.

Da u ovim glasinama ima istine, neizravno je potvrdio i sam Delija. Na svom je Instagram profilu podijelio objavu s posterom njegove potencijalne borbe protiv Walkera, upitavši pratitelje: "Želite li ovo gledati?". Iako nije izričito potvrdio dogovor, ovim je potezom dao naslutiti da se iza kulisa nešto ozbiljno dogovara. Bit će iznimno zanimljivo vidjeti kako će se Walker, čija je izdržljivost često bila upitna i u nižoj kategoriji, nositi sa sirovom snagom udarača kakav je Delija, koji će zasigurno imati golemu podršku s tribina beogradske Arene.
MMA Beograd Ante Delija

