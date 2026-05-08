VIDEO Užarena atmosfera na vaganju uoči FNC-a: Dva borca nisu mogli dočekati da im krene meč

Danas je u Zadru održano ceremonijalno vaganje uoči sutrašnje, jubilarne, FNC-ove priredbe. Regionalna MMA promocija vraća se u Dalmaciju nakon nešto više od godinu dana te će tamo održati svoju 30. priredbu. Najiščekivaniji meč je onaj između domaćeg borca Martina Batura i crnogorskog teškaša Milenka Stamatovića.

Na samom vaganju, svi su borci prošli vagu osim Argentinca Larueana Staropolija. On je imao 79.6 kilograma što je za 2.6 kilograma više od gornje granice velter kategorije. Upravo je Staropoli bio akter najzanimljivijeg događaja na vaganju.

Njegov protivnik Wahed Nazhand stajao je na vagi, a Argentinac ga je počeo provocirati. Nahzand se po silasku s vage unio u licu Staropoliju, a zatim je nasrnuo na njega. Došlo je do tučnjave, a dvojicu agresivnih boraca razdvajali su čelnik organizacije Dražen Forgač i matchmaker Ante Jurić.





Nakon njihovog sukoba, vaganje je nastavljeno u očekivanom tonu. Ljubitelji borilačkog sporta sutra će moći uživati u 11 mečeva od kojih će ih 11 biti u MMA, dok će se Petar Ražov i Ante Bilić boriti u boksu bez rukavica.