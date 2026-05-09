#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
RAT U UKRAJINI

Putin otkrio s kim bi najradije pregovarao od Europljana: Odabrao je jednog bivšeg čelnika

Leaders attend reception on Victory Day in Moscow
Foto: Grigory Sysoev/REUTERS
Autori: Ružica Aščić/Hina, Branka Radman/Hina
09.05.2026.
u 21:55

Putin je govorio u Kremlju nakon što je Rusija tijekom dana održala svoju najbljeđu paradu za Dan pobjede u nizu godina

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u subotu da smatra da se rat u Ukrajini bliži kraju. Rusija invazija na Ukrajinu 2022. godine izazvala je najozbiljniju krizu u odnosima između Rusije i Zapada od Kubanske raketne krize 1962. godine, kad se mnogo ljudi bojalo da je svijet na rubu nuklearnog rata. "Mislim da se stvar privodi kraju", rekao je Putin novinarima o ratu u Ukrajini.

Financial Times izvijestio je u četvrtak da se čelnici Europske unije pripremaju za potencijalne pregovore. Na pitanje je li voljan pregovarati s Europljanima, Putin je rekao da je za njega najpoželjnija figura s kojom bi pregovarao bivši njemački kancelar Gerhard Schroeder. Kremlj je prošli tjedan rekao da je na europskim vladama da naprave prvi korak, jer su one te koje su prekinule kontakt s Moskvom 2022. godine nakon početka rata u Ukrajini.

Putin je govorio u Kremlju nakon što je Rusija tijekom dana održala svoju najbljeđu paradu za Dan pobjede u nizu godina. Nacionalni praznik 9. svibnja slavi pobjedu Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu i odaje počast 27 milijuna sovjetskih građana koji su poginuli u ratu. Pobjeda u Ukrajini, međutim, bila je nedostižna za Rusiju, navodi Reuters.

Tijekom četiri godine najsmrtonosnijeg europskog sukoba od Drugog svjetskog rata, ruske snage do sada nisu uspjele zauzeti cijelu regiju Donbas u istočnoj Ukrajini, gdje su kijevske snage potisnute na linije gradova-utvrda. Rat je ubio stotine tisuća ljudi, ostavio dijelove Ukrajine u ruševinama i iscrpio rusko gospodarstvo vrijedno 3 bilijuna dolara, dok su odnosi Rusije s Europom gori nego ikad od najdubljih dijelova Hladnog rata. Na pitanje o ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom, Putin je rekao da je sastanak s njim moguć tek nakon što se postigne trajni mirovni sporazum.

FOTO Naoružani vojnici na kamionetima, blokirane ceste: U Moskvi najskromnija parada. Stigao Putin
Leaders attend reception on Victory Day in Moscow
rat u Ukrajini Rusija Vladimir Putin

DK
Dr.KarlosVonSalzberg
22:41 09.05.2026.

Rusi su pri kraju snaga a Ukrajinci se tek zagrijali.

Avatar Niko Bitan
Niko Bitan
22:37 09.05.2026.

On bi sa Schröderom koji je uništio njemačku energetsku samostalnost dok je bio na vlasti a zatim otvoreno bio ruski lobist... Super, samo neka se on dalje igra s lutkicama po Europi i diktira tko bi nam trebali biti vođe, dobro je prošlo s Orbanom, idemo dalje slušati kome nikad više ne vjerovati.

Rimljan
22:09 09.05.2026.

Iz domovine treba izvući sve, pak ako treba i živote drugih

SVE NADGLEDA WHO

Poznati detalji velike operacije: Kruzer smrti stiže na svoje iduće odredište, priprema se zrakoplov, lokalci bijesni

Stručnjaci smatraju da rast broja slučajeva potiču klimatske promjene, uništavanje staništa i sve češći kontakt ljudi s divljim okolišem. Hantavirus se najčešće prenosi preko izmeta i urina zaraženih glodavaca, no soj Anda, koji je povezan s izbijanjem zaraze na kruzeru, u rijetkim slučajevima može se prenositi i među ljudima pri bliskom i dugotrajnom kontaktu.Ipak, stručnjaci naglašavaju da situacija nije usporediva s pandemijom covida-19

