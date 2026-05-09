VIDEO Kapetan Dinama nogom u glavu pogodio suparničkog igrača!

Posljednje kolo regularnog dijela sezone trebalo je biti formalnost za košarkaše Samobora i Dinama. Domaćini su osigurali sjajno četvrto mjesto u svojoj premijernoj sezoni, dok je Dinamo bio zacementiran na pretposljednjoj poziciji koja ga vodi u neizvjesne kvalifikacije za ostanak u ligi protiv Ribola Kaštele. Zbog neopterećenosti rezultatom, trener Samobora Petar Babić čak je odlučio odmoriti svoje glavne vedete Glena Burnsa, Dina Cinca i Jakobea Colesa. Očekivala se tečna i opuštena utakmica, no umjesto toga, dvoranom u Samoboru zavladali su kaos i nevjerica.

Do incidenta koji je šokirao sve prisutne došlo je točno minutu prije kraja prvog poluvremena. Kapetan Dinama, Hrvoje Garafolić, sjurio se u prodor prema domaćem košu, gdje se ispred njega postavio petnaest godina mlađi Tin Udovičić. Došlo je do sudara nakon kojeg su oba igrača završila na parketu. Iako se u prvi mah činilo kao uobičajen košarkaški duel, ono što je uslijedilo pretvorilo je sportski teren u poprište nasilja. Ležeći na podu, Garafolić je u potpuno neshvatljivoj reakciji nogom namjerno udario Udovičića izravno u glavu. Incident pogledajte OVDJE.

Taj čin izazvao je trenutačnu eskalaciju. Na parketu je nastao opći metež, a igrači obje momčadi uletjeli su u naguravanje koje je prijetilo prerastanjem u masovnu tučnjavu. Ružne scene koje su se odvijale na parketu brzo su postale glavna tema u košarkaškim krugovima, ostavivši gorak okus i zgrozivši malobrojne gledatelje. Suci su uložili velike napore kako bi smirili uzavrele strasti i spriječili još teži fizički obračun, jedva uspostavivši kontrolu nad situacijom.

Nakon što su se strasti donekle smirile, sudačka trojka nije imala previše izbora. Detaljnim pregledom snimke donesena je jedina logična odluka - Hrvoje Garafolić je isključen. Zanimljivo, Tinu Udovičiću je u cijeloj situaciji dosuđena osobna pogreška za prvotni kontakt. Garafolić se, svjestan težine svog postupka, prvo uputio prema svlačionici, no potom se vratio do klupe Samobora kako bi se osobno ispričao Udovičiću za svoj nesportski ispad. Iako je izrazio žaljenje, mrlja na utakmici je ostala.

U nastavku susreta domaćini su na terenu odlučili "osvetiti" svog suigrača i ostavili su goste bez ikakvih šansi. Samobor je na kraju uvjerljivo slavio rezultatom 110-91, nanijevši Dinamu dvanaesti poraz zaredom, što je samo još jedan pokazatelj da u zagrebačkom klubu nešto ozbiljno ne štima. Dinamo sada čeka poraženog iz finala doigravanja Prve muške lige kako bi kroz kvalifikacije pokušao sačuvati prvoligaški status. Samobor, s druge strane, s optimizmom ulazi u doigravanje gdje će u četvrtfinalu odmjeriti snage s Dubrovnikom.