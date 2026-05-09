#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
UŽIVO Pale se Trnjanski kresovi: Hoće li se okupiti BBB i Torcida?

Zagreb: Na savskom nasipu održani su Trnjanski kresovi
Autori: Hrvoje Zovko, Večernji.hr
09.05.2026.
u 10:20

Trnjanski kresovi tradicionalno se održavaju kao obilježavanje oslobođenja Zagreba 1945. godine. Manifestacija je prvi put pokrenuta 1978., održavala se do 1989., a obnovljena je 2015. godine. Posljednjih godina oko nje se lome politička koplja. Prošlogodišnje izdanje obilježili su i prosvjedi na kojima su sudjelovali pojedini desni političari, među njima i Igor Peternel, koji je i ove godine među najglasnijim kritičarima manifestacije.

10.20: Ujedinjuje se BBB i Torcida?

9.40: Penava prozvao Tomaševića

9.30: Kresovi danima izazvaju podjele

Zagreb danas očekuje napeta i sigurnosno zahtjevna subota. Na Savskom nasipu od 14 sati održavaju se Trnjanski kresovi, manifestacija koja se od 2015. ponovno organizira u Zagrebu, a posljednjih godina izaziva sve više političkih prijepora i prosvjeda.

10.20. Posebne tenzije ove godine dodatno podižu objave koje posljednjih dana kruže društvenim mrežama, prema kojima bi se protiv manifestacije mogli okupiti i pripadnici BBB-a i Torcide, osobito zbog činjenice da se večeras igra derbi između GNK Dinamo Zagreb i HNK Hajduk Split. Policija je zbog svega angažirala dodatne snage.

9.40: Predsjednik Domovinski pokret Ivan Penava jučer je uputio otvoreno pismo zagrebačkom gradonačelniku Tomislav Tomašević. – Za vas je 8. svibnja dan oslobođenja, dok su za tisuće obitelji u Zagrebu i Hrvatskoj taj dan i oni koji su uslijedili početak patnje, otimanja imovine, sustavnih likvidacija, nestanaka i grobova bez imena – napisao je Penava.

9.30: Trnjanski kresovi ove se godine održavaju pod počasnim pokroviteljstvom Gradska skupština Grada Zagreba i Grada Zagreba, što je izazvalo negodovanje dijela oporbe. Podsjetimo, tijekom glasovanja o toj točki dio zastupnika napustio je sjednicu Skupštine, upozoravajući da manifestacija izaziva duboke društvene podjele.

