'Dok Europa traži održivu mirovinsku formulu, Hrvatska ima stabilan sustav'

Na ovotjednom Poslovnom forumu Udruge Hrvata podrijetlom iz BiH Prsten glavna je tema bila kako stvoriti uvjete u kojima bi mirovinski fondovi snažnije ulagali u hrvatsko gospodarstvo. O važnosti izabrane teme dovoljno govori podatak da je ukupna imovina mirovinskih fondova nešto manja od 29 milijardi eura, od čega se 27 milijardi eura nalazi u obveznim, a 1,69 milijardi eura u dobrovoljnim mirovinskim fondovima. O tom nedovoljno iskorištenom hrvatskom kapitalu na Prstenovu je Poslovnom forumu govorio Kristijan Buk , predsjednik Uprave Allianz ZB društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, o čemu govori i za Večernji list.