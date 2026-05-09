Odluka u zadnjem kolu

Može li Kramarićev Hoffenheim u Ligu prvaka? Drama u Njemačkoj doseže vrhunac

Fussball, Bundesliga [Bundesliga], TSG 1899 Hoffenheim - SV Werder Bremen
R4983 Oliver Zimmermann
Autor
Željko Janković
09.05.2026.
u 22:34

Hoffenheim je na PreZero Areni teškom mukom svladao Werder Bremen (1:0) i tako zadržao korak sa Stuttgartom u borbi za posljednje mjesto koje vodi u elitno europsko natjecanje

Nogometaši Hoffenheima ostvarili su ključnu pobjedu u pretposljednjem kolu njemačke Bundeslige, zadržavši žive snove o plasmanu u Ligu prvaka. Na domaćem terenu u Sinsheimu, momčad Pellegrina Matarazza svladala je Werder Bremen minimalnom, ali zlatnom pobjedom od 1:0, a čovjek odluke ponovno je bio hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić. Iako se nije upisao u strijelce, Kramarić je bio arhitekt jedinog pogotka na utakmici, kada je u 26. minuti maestralno asistirao Bazoumani Touréu za pobjedu koja ih ostavlja u mrtvoj utrci sa Stuttgartom. Nakon što su prošlog tjedna u ludoj utakmici protiv izravnog konkurenta Stuttgarta ispustili pobjedu u zadnjim sekundama (3:3), gdje je Kramarić bio dvostruki strijelac, ovaj put nisu dopustili iznenađenje i upisali su tri boda koja im život znače. Hrvatski napadač time je još jednom potvrdio status ključnog igrača momčadi u najvažnijim trenucima sezone.

Gosti iz Bremena, kojima je još uvijek trebao bod da i matematički osiguraju ostanak, sami su si zakomplicirali situaciju već na samom otvaranju utakmice. Igrala se tek peta minuta kada je japanski branič Yukinari Sugawara neopreznim i grubim startom na potkoljenicu zaustavio Touréa. Nakon intervencije VAR-a, sudac Sören Storks pokazao mu je izravni crveni karton, što je ujedno i najranije isključenje u povijesti Werdera u Bundesligi. S igračem više gotovo cijelu utakmicu, činilo se da će Hoffenheim imati lak posao, no gosti su se organizirano branili i dugo odolijevali napadima domaćina.

Trenutak odluke stigao je u 26. minuti nakon jedne pomutnje u obrani Werdera. Fisnik Asllani je pokazao iznimnu snalažljivost i brzo izveo korner, proigravši Kramarića. Hrvatski majstor je primijetio usamljenog Touréa unutar kaznenog prostora i uputio mu savršenu loptu, a mladi napadač ju je lijevom nogom precizno pospremio u dalji kut, ne ostavivši vrataru Miju Backhausu nikakve šanse. Bio je to drugi uzastopni pogodak za Touréa, koji je zabio i tjedan dana ranije protiv Stuttgarta, potvrdivši sjajnu formu u ključnom dijelu sezone.

Iako su imali igrača i gol prednosti, Hoffenheim se neočekivano mučio. Umjesto da povećaju vodstvo i mirno privedu susret kraju, dopustili su Werderu da se vrati u igru i zaprijeti iz kontranapada. Gosti, unatoč tome što su bili brojčano inferiorni, nisu se predavali. Njihov otpor predvodio je sjajni lijevi bek Olivier Deman, koji je na kraju proglašen i igračem utakmice unatoč porazu. Pretrčao je najviše od svih igrača (12,1 km), dobio čak 14 duela i stvorio najbolju priliku za izjednačenje. Upravo je on sjajnim proigravanjem izbacio Justina Njinmaha samog pred Olivera Baumanna, no napadač Werdera pucao je ravno u domaćeg vratara. U drugom poluvremenu, Wouter Burger je čak pogodio i vratnicu, a kako je vrijeme odmicalo, činilo se da su se domaćini zadovoljili minimalnim vodstvom, svjesni važnosti triju bodova bez obzira na konačni rezultat.

Istovremeno dok se Hoffenheim mučio s Werderom, njihov izravni konkurent Stuttgart odigrao je sjajnu utakmicu i na domaćem terenu uvjerljivo svladao Bayer Leverkusen s 3:1. Taj rezultat znači da, unatoč pobjedi Hoffenheima, Stuttgart i dalje drži sve u svojim rukama. Obje momčadi ulaze u posljednje kolo s istim brojem bodova (61), ali Stuttgart je na četvrtom mjestu koje izravno vodi u Ligu prvaka zbog znatno bolje gol-razlike. RB Leipzig je pobjedom protiv St. Paulija osigurao treće mjesto, pa je tako borba za četvrtu poziciju postala dvoboj isključivo između Stuttgarta i Hoffenheima, dok je Leverkusen ovim porazom ispao iz utrke.

Drama njemačkog prvenstva tako će svoj vrhunac doživjeti u posljednjem, 34. kolu. Sudbina je htjela da obje momčadi igraju u gostima. Hoffenheim putuje u Mönchengladbach kod Borussije, momčadi koja je osigurala ostanak i nema rezultatski imperativ. S druge strane, Stuttgart će na noge Eintrachtu u Frankfurt, što je tradicionalno teško gostovanje. Računica je jasna: Hoffenheim mora ostvariti bolji rezultat od Stuttgarta kako bi ga preskočio na ljestvici. Bilo kakva pobjeda Stuttgarta gotovo sigurno znači da će oni u Ligu prvaka, osim u slučaju da Hoffenheim nekim čudom nadoknadi veliku razliku u pogocima. Hoffenheimova nada leži u njihovom potentnom napadu, koji je ove sezone postigao čak 66 golova, u prosjeku dva po utakmici, te stvara velik broj opasnih prilika. Cijela sezona za Kramarića i suigrače svela se na tih 90 minuta, a pritisak će bez sumnje biti ogroman. Navijači se nadaju da će njihovi ljubimci, nošeni formom iz posljednjih utakmica, uspjeti napraviti posljednji korak i osigurati povijesni plasman u najelitnije klupsko natjecanje.

Avatar Tombstone
Tombstone
23:01 09.05.2026.

Interesantno. Nakon onog 3:3 I slavljenja Kramine igre u vecernjem pogledal sam prosirenu snimku tekme na YouTube da vidim to cudo. Krama doslovno niti jednom nije spomenut. Isto se desavalo kad sam gledal sazetke Reala I Milana nakon vasih hvalospjeva Modricu. Ni spomena. Sky sport namjerno izostavlja nase igrace iz izvjestaja, ili kaj?

