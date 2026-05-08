Prižmić stigao do renkinga karijere: Evo koje će sada mjesto zauzimati, otkrio i što mu je rekao Đoković

Najveća pobjeda karijere Dina Prižmića! Fantastični Splićanin u drugom je kolu ATP Masters 1000 turnira u Rimu srušio šesterostrukog pobjednika ovog turnira, velikog Novaka Đokovića – 2:6, 6:2, 6:4! Izgubio je 20-godišnji Splićanin prvi set, no nakon toga zaigrao je odlično. Drugu dionicu osvaja s dva breaka, a u odlučujućem setu početni udarac suparniku oduzima u petom gemu i sigurnom igrom stiže do velikog uspjeha u koji je ugradio tri asa uz 58 posto prvog servisa, a iskoristio je tri od šest break-lopti (Đoković dvije od četiri).

- Teško je u ovom trenutku opisati kako se osjećam, pobijedio sam svog teniskog idola. Odigrao sam nevjerojatan meč. On je u prvom setu bio izvrstan, no ja sam u nastavku dvoboja uspio pronaći svoju igru i stići do velikog uspjeha. Pokušat ću se što bolje pripremiti za sljedeći meč i ići po novu pojedu – rekao je nakon susreta Prižmić koji je tako postao prvi Hrvat koji je uspio pobijediti Đokovića na zemljanoj podlozi.

Na leću kamere nakon pobjede napisao je jednostavnu, ali moćnu poruku: "Nole, bila mi je čast!!".

Ovim je slavljem stigao do 78. pozicije na ATP listi, što mu je novi najbolji renking. Priliku za novi skok u poretku imat će u trećem kolu protiv Francuza Ugo Humberta, 33. igrača svjetske rang ljestvice.

Na kraju meča Novak Đoković je uz osmijeh zagrlio svog protivnika. Nakon susreta Dino Prižmić otkrio je što mu je Novak rekao:

- Rekao mi je da misli kako se puno bolje krećem. Jako je sretan zbog mene jer mi je još kada smo igrali na Australian Open govorio mnoge stvari, zbog čega ga iznimno poštujem. Mislim, nakon tog meča protiv Novaka dogodilo se mnogo toga s mojom ozljedom pa možda nisam bio spreman za ovu veliku scenu. Ali sada se osjećam jako dobro i samo želim nastaviti ovako, to je najvažnije.

Potom je mladi tenisač ponovno naglasio koliko poštuje Đokovića:

- Trenutačno mi je teško bilo što reći. Samo ću kazati da imam golemo poštovanje prema Novaku, on je moj idol i ovo je za mene definitivno bio sjajan meč. Igrao sam nevjerojatno, a sada samo želim ostati fokusiran i spreman za sljedeći dvoboj - rekao je Prižmić koji je ovom pobjedom zaradio najmanje 54.110 eura.

Ova pobjeda kruna je nevjerojatnog uspona Dina Prižmića u posljednjih godinu dana. Prošle godine u ovo doba bio je 334. igrač svijeta, a u Rim je stigao kao 79. tenisač na ATP ljestvici, što mu je renking karijere. U životnoj je formi, s osam pobjeda u posljednjih devet mečeva, uključujući kvalifikacije u Madridu i Rimu. Pobjeda nad Đokovićem bila mu je druga nad igračem iz Top 10 društva, nakon što je prošlog mjeseca u Madridu svladao Amerikanca Bena Sheltona. Ovaj trijumf ga je ujedno učinio prvim Hrvatom koji je stigao do trećeg kola Rima još od Borne Ćorića 2023. godine.

Svega 59 minuta trebao je Donni Vekić za plasman u polufinale WTA 125 turnira u Istanbulu, prvopostavljena Osječanka je u četvrtfinalu Miji Ristić iz Srbije (267. na WTA listi) prepustila svega jedan gem – 6:1, 6:0. Iva Primorac Pavičić i Karla Popović bez većih su problema izborile nastupe u polufinalu ITF turnira u Francuskoj i Švedskoj, oba nagradnog fonda po 15.000 dolara. Primorac Pavičić (6. nositeljica) je u četvrtfinalu Reichstetta projurila pored Francuskinje Oceane Babel (731.) – 6:1, 6:1 a Popović (7.) je, pak, u četvrtfinalu turnira u Kalmaru zaustavila Ivu Marinković iz Švedske (6:4, 6:3).