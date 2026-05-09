KOŠARKA

Cibona druga, Kvarner u doigravanju, Škrljevo se vratilo u društvo najboljih

SuperSport Premijer Liga, 33. kolo, KK Split - KK Cedevita junior
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
09.05.2026.
u 21:20

Košarkaši Cibone u ovogodišnje doigravanje za naslov prvaka Hrvatske krenut će s druge pozicije nakon ligaškog dijela nakon što su u susretu zadnjeg, 33. kola kao domaćini svladali Kvarner sa 91-68, a usprkos ovom porazu i riječki će sastav u doigravanje s osme pozicije jer ga nisu uspjeli preskočiti ni Alkar niti Cedevita Junior zbog poraza na gostovanjima kod Dubrovnika, odnosno Splita

Ciboni je za potvrdu drugog mjesta koje donosi prednost domaćeg terena u eventualnom polufinalu trebala pobjeda protiv Kvarnera. Zagepčani su dobro krenuli u susret, ali Riječani su se pred kraj prvog poluvremena približili na samo 42-37. Ipak, u nastavku je do izražaja došla veća kvaliteta u reedovima Zagrepčana.

Justin Roberson ubacio je 19 za Cibonu, Krešimir Radovčić je dodao 17, dok je Ivan Miličević sa 15 ubačaja bio najefikasniji od Kvarnera.

Cibona je ligaški dio okončala s omjerom pobjeda i poraza 25-8, isti je omjer ostvario i Split nakon 87-70 domaće pobjede protiv Cedevite Junior, ali Cibona je bolje plasirana zbog boljeg omjera u međusobnim dvobojima. Splićane je do pobjede vodio Demajeo Wiggins sa 17 poena, a kod gostiju je Niko Šare ubacio 20.

Cibona će u četvrtfinalu igrati protiv Dubrave koja je pala na sedmo mjesto nakon što je u izravnom dvoboju izgubila na gostovanju kod Zaboka. Domaći je sastav bio uspješniji sa 75-63 uz 21 koš Ante Perkušića. Kod gostiju je Andrej Matić zabio 16.

I Zabok i Dubrava su ligaški dio okončali s omjerom 15-18, ali Zabok je šesti, a Dubrava sedma jer su Zabočani uspješniji u međusobnom omjeru. Stoga će Zabok u četvrtfinalu na treći Split. Još ranije je bilo poznato kako će se u četvrtfinalu sastati Samobor, koji je zauzeo četvrto mjesto s omjerom 18-15, te peti Dubrovnik koji je ostvario omjer 17-16. Samobor je u zadnjem kolu na svom terenu svladao Dinamo-Zagreb sa 110-91, dok je Dubrovnik bio bolji od Alkara sa 87-70. Marat Kos je sa 18 koševa bio najefikasniji kod Samobora, a Filip Kraljević je zabio 20 za Dinamo. Ivan Gulin je zabio 17 za Dubrovnik, a Pavle Marčinković 13 za Alkar.

Raspletom zadnjeg kola Kvarner, Alkar i Cedevita Junior završili su s omjerom 12-21, ali u međusobnom omjeru ta tri sastava najbolji je Kvarner koji će tako u četvrtfinalu na prvaka Zadar koji kreće s prve pozicije. Zadar je trenutačno na omjeru 28-4, a u nedjelju će odigrati zadnju utakmicu prije doigravanja protiv Šibenke koja je već izgubila sve izglede za ostanak. U četvrtfinalu će tako igrati Zadar - Kvarner, Cibona - Dubrava, Split - Zabok i Samobor - Dubrovnik.

Iz lige je izravno ispala Šibenka koju će zamijeniti DepoLink Škrljevo koje je u odlučujućoj utakmici doigravanja za naslov prvaka druge lige na svom parketu svladalo Kaštela sa 91-68, dok će Dinamo-Zagreb i Kaštela razigravati za posljednjeg sudionika društva najboljih u sljedećoj sezoni.

Ključne riječi
košarka

storyeditor/2026-05-07/SamoborBabicKlupa1_pxl_spo_070526.jpg
Video sadržaj
Petar Babić za VL

Najugodnije iznenađenje hrvatske lige: 'Predviđali su nam borbu za ostanak, a mi smo eto četvrti'

– Ja bih rekao da smo pogodili sa svim igračima. Isprva sam mislio da ću kao "rookie" trener biti teško prihvaćen, no dobio sam od njih to da vjeruju u moju priču, u moj koncept, da možemo napraviti puno dobrih stvari. Između naša četiri zida imali smo mi uspona i padova, no igrači su mi počeli vjerovati i to im se isplatilo. Od starijih igrača bitan je i Lovro Mandalinić koji je imao određenih zdravstvenih problema pa se nadam da će se za doigravanje vratiti u sportsku formu

