Cibona druga, Kvarner u doigravanju, Škrljevo se vratilo u društvo najboljih

Ciboni je za potvrdu drugog mjesta koje donosi prednost domaćeg terena u eventualnom polufinalu trebala pobjeda protiv Kvarnera. Zagepčani su dobro krenuli u susret, ali Riječani su se pred kraj prvog poluvremena približili na samo 42-37. Ipak, u nastavku je do izražaja došla veća kvaliteta u reedovima Zagrepčana.

Justin Roberson ubacio je 19 za Cibonu, Krešimir Radovčić je dodao 17, dok je Ivan Miličević sa 15 ubačaja bio najefikasniji od Kvarnera.

Cibona je ligaški dio okončala s omjerom pobjeda i poraza 25-8, isti je omjer ostvario i Split nakon 87-70 domaće pobjede protiv Cedevite Junior, ali Cibona je bolje plasirana zbog boljeg omjera u međusobnim dvobojima. Splićane je do pobjede vodio Demajeo Wiggins sa 17 poena, a kod gostiju je Niko Šare ubacio 20.

Cibona će u četvrtfinalu igrati protiv Dubrave koja je pala na sedmo mjesto nakon što je u izravnom dvoboju izgubila na gostovanju kod Zaboka. Domaći je sastav bio uspješniji sa 75-63 uz 21 koš Ante Perkušića. Kod gostiju je Andrej Matić zabio 16.

I Zabok i Dubrava su ligaški dio okončali s omjerom 15-18, ali Zabok je šesti, a Dubrava sedma jer su Zabočani uspješniji u međusobnom omjeru. Stoga će Zabok u četvrtfinalu na treći Split. Još ranije je bilo poznato kako će se u četvrtfinalu sastati Samobor, koji je zauzeo četvrto mjesto s omjerom 18-15, te peti Dubrovnik koji je ostvario omjer 17-16. Samobor je u zadnjem kolu na svom terenu svladao Dinamo-Zagreb sa 110-91, dok je Dubrovnik bio bolji od Alkara sa 87-70. Marat Kos je sa 18 koševa bio najefikasniji kod Samobora, a Filip Kraljević je zabio 20 za Dinamo. Ivan Gulin je zabio 17 za Dubrovnik, a Pavle Marčinković 13 za Alkar.

Raspletom zadnjeg kola Kvarner, Alkar i Cedevita Junior završili su s omjerom 12-21, ali u međusobnom omjeru ta tri sastava najbolji je Kvarner koji će tako u četvrtfinalu na prvaka Zadar koji kreće s prve pozicije. Zadar je trenutačno na omjeru 28-4, a u nedjelju će odigrati zadnju utakmicu prije doigravanja protiv Šibenke koja je već izgubila sve izglede za ostanak. U četvrtfinalu će tako igrati Zadar - Kvarner, Cibona - Dubrava, Split - Zabok i Samobor - Dubrovnik.

Iz lige je izravno ispala Šibenka koju će zamijeniti DepoLink Škrljevo koje je u odlučujućoj utakmici doigravanja za naslov prvaka druge lige na svom parketu svladalo Kaštela sa 91-68, dok će Dinamo-Zagreb i Kaštela razigravati za posljednjeg sudionika društva najboljih u sljedećoj sezoni.