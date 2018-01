Stipe Miočić nakon borbe svima otkrio sretnu vijest

Stipe Miočić treći je put obranio naslov UFC prvaka u teškoj kategoriji, a to dosad nije uspjeli niti jednom borcu u kraljevskoj disciplini.

U borilačkom spektaklu UFC 220 u Bostonu američki Hrvat je nakon pet iscrpljujućih rundi sudačkom odlukom pobijedio izazivača Francisa Ngannoua.

Nakon borbe naš je borac otkrio sretnu vijest.

Ovo nije ništa.... Postat ću otac! Dobit ću dijete. Oh, yeah - uzviknuo je Stipe iz oktogona!

"I'm going to be a dad!" 👶



