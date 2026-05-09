Doznajemo: Mogla se dogoditi tragedija u Maksimiru! U zadnji čas su deaktivirali eksploziv...

Dinamo je u derbiju na Maksimiru lakoćom s 2:0, u drugoj brzini, svladao potpuno nemoćni i bezidejni Hajduk. Strijelci su bili Bakrar u 22. i Beljo u 65. minuti, a samo zahvaljujući odličnom Siliću gosti su s prihvatljivim porazom napustili Maksimir. Bila je to jednosmjerna utakmica, bez imalo dvojbe o pobjedniku, a za vrijeme utakmice puno su se zanimljivije stvari događale na tribinama.

Veliki incident dogodio se u 6. minuti kada je zapaljen glavni, udarni transparent Bad Blue Boysa. Nekima je to dobra fora, a istina, može se Torcidi priznati dosjetljivost, pogotovo što su sličnu diverziju s bakljama Torcidaši Bad Blue Boysima priredili i u prošlom derbiju. No, iza ove "diverzije" krije se jedna potencijalno jako opasna situacija.

Naime, saznali smo da je transparent zapaljen tako što je u podnožju sjeverne tribine daljinskim upravljačem aktivirano šest eksplozivnih naprava. Također, još tri eksplozivne naprave bile su montirane i na gornjoj etaži sjeverne tribine, no njih su BBB-i na vrijeme uočili i onda uz pomoć policije deaktivirali.

No, ovaj događaj više nije samo stvar navijačkog nadmetanja, već i ozbiljan sigurnosni problem. Jer, kako je moguće da na derbiju, koji je sam po sebi događaj najvišeg sigurnosnog rizika, netko uspije montirati devet eksplozivnih naprava? Za tu montažu bile su potrebne ljestve, bilo je potrebno vrijeme, no svejedno to nitko nije vidio... Ovaj put te eksplozivne naprave bile su slabe, ali isto tako u njima je mogao biti i pravi eksploziv! Jer, ako su ovakvu diverziju uspjeli učiniti obični navijači, što bi tek u Maksimiru uspjela napraviti neka ozbiljan teroristička skupina?

Treba odmah naglasiti, za ovaj neviđen i propust nije kriva zaštitarska služba Klemm Securityja, već isključivo policija. Naime, za pregled stadiona od ovakvih, potencijalno opasnih naprava isključivo je nadležna policija. Koja očito nije odradila svoj posao kako treba.

Ovo nije stvar huliganizma, već sportske sigurnosti. Odnosno nesigurnosti! Jer, ovaj propust dokaz je da je 12.000 navijača na obje sjeverne tribine danas bilo u potencijalno velikoj opasnosti. Netko za ovakav propust mora odgovarati, ovaj put srećom je izbjegnuta tragedija.