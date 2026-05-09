Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 138
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ISPLANIRANA AKCIJA

Doznajemo: Mogla se dogoditi tragedija u Maksimiru! U zadnji čas su deaktivirali eksploziv...

Torcida zapalila veliki transparent Bad Blue Boysima
Marko Prpic/PIXSELL
Autor
Karlo Ledinski
09.05.2026.
u 18:46

Ovaj put te eksplozivne naprave koje su aktivirane na daljinski bile su slabe, ali isto tako u njima je mogao biti i pravi eksploziv! Ako su ovakvu diverziju uspjeli učiniti obični navijači, što bi tek u Maksimiru uspjela napraviti neka ozbiljna teroristička skupina? Nevjerojatan propust policije...

Dinamo je u derbiju na Maksimiru lakoćom s 2:0, u drugoj brzini, svladao potpuno nemoćni i bezidejni Hajduk. Strijelci su bili Bakrar u 22. i Beljo u 65. minuti, a samo zahvaljujući odličnom Siliću gosti su s prihvatljivim porazom napustili Maksimir. Bila je to jednosmjerna utakmica, bez imalo dvojbe o pobjedniku, a za vrijeme utakmice puno su se zanimljivije stvari događale na tribinama. 

Veliki incident dogodio se u 6. minuti kada je zapaljen glavni, udarni transparent Bad Blue Boysa. Nekima je to dobra fora, a istina, može se Torcidi priznati dosjetljivost, pogotovo što su sličnu diverziju s bakljama Torcidaši Bad Blue Boysima priredili i u prošlom derbiju. No, iza ove "diverzije" krije se jedna potencijalno jako opasna situacija.

FOTO Kadrovi kaosa s Maksimira, šire se razne teorije o zapaljenom transparentu BBB-a
Torcida zapalila veliki transparent Bad Blue Boysima
1/48

Naime, saznali smo da je transparent zapaljen tako što je u podnožju sjeverne tribine daljinskim upravljačem aktivirano šest eksplozivnih naprava. Također, još tri eksplozivne naprave bile su montirane i na gornjoj etaži sjeverne tribine, no njih su BBB-i na vrijeme uočili i onda uz pomoć policije deaktivirali.

Foto: Screenshot

No, ovaj događaj više nije samo stvar navijačkog nadmetanja, već i ozbiljan sigurnosni problem. Jer, kako je moguće da na derbiju, koji je sam po sebi događaj najvišeg sigurnosnog rizika, netko uspije montirati devet eksplozivnih naprava? Za tu montažu bile su potrebne ljestve, bilo je potrebno vrijeme, no svejedno to nitko nije vidio... Ovaj put te eksplozivne naprave bile su slabe, ali isto tako u njima je mogao biti i pravi eksploziv! Jer, ako su ovakvu diverziju uspjeli učiniti obični navijači, što bi tek u Maksimiru uspjela napraviti neka ozbiljan teroristička skupina?

Treba odmah naglasiti, za ovaj neviđen i propust nije kriva zaštitarska služba Klemm Securityja, već isključivo policija. Naime, za pregled stadiona od ovakvih, potencijalno opasnih naprava isključivo je nadležna policija. Koja očito nije odradila svoj posao kako treba.

Ovo nije stvar huliganizma, već sportske sigurnosti. Odnosno nesigurnosti! Jer, ovaj propust dokaz je da je 12.000 navijača na obje sjeverne tribine danas bilo u potencijalno velikoj opasnosti. Netko za ovakav propust mora odgovarati, ovaj put srećom je izbjegnuta tragedija.
Ključne riječi
transparent derbi Hajduk Dinamo BBB

Komentara 13

Pogledaj Sve
AV
avangero
19:09 09.05.2026.

Umjesto da se ruku pod ruku upute na trnjanske kresove i tamo razbucaju jugokumonističku kliku oni pale transparente jedni drugima,

KA
Karok
19:38 09.05.2026.

Je li to nastavak srpskog pro jugoslavenskog hibridnog djelovanja među navijačima od Splita do Zagreba i unutar trojanskih krijesnica.

NO
nogomet90tih
18:40 09.05.2026.

Višegodišnja robija zbog ugrožavanja tisuća ljudi na tribini.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!