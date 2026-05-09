Mbappé na izlaznim vratima Reala! Navijači ga tjeraju iz kluba, brani ga samo jedan igrač

Kylian Mbappé našao se u središtu oluje u Madridu nakon niza događaja koji su narušili njegov odnos s vjernim navijačima Kraljevskog kluba. Frustracija je dosegnula vrhunac nakon što je Real Madrid ispao iz Lige prvaka u četvrtfinalu protiv Bayerna, čime su snovi o osvajanju velikog trofeja drugu sezonu zaredom raspršeni. Dok se momčad nosila s posljedicama bolnog poraza, Mbappé, koji je bio izvan stroja zbog ozljede, izazvao je bijes javnosti odmorom na jahti u Sardiniji, što su mnogi navijači ocijenili kao neosjetljiv potez s obzirom na probleme kluba na terenu. Situacija je brzo eskalirala u pravu krizu odnosa s javnošću za bivšeg igrača Paris Saint-Germaina, a čini se da je medeni mjesec s navijačima, koji su godinama priželjkivali njegov dolazak, naglo i nepovratno završen.

Osim aktivnosti izvan terena, navijači su sve glasniji i u kritikama na račun taktičke neravnoteže koju je, prema njihovom mišljenju, stvorio dolazak francuske zvijezde. Mnogi smatraju da je Mbappéova prisutnost poremetila obrambenu stabilnost momčadi i napadačku kemiju s Viníciusom Júniorom. Kritike na račun trenera Álvara Arbeloe također ne jenjavaju, no unatoč svemu, Mbappéova individualna statistika ostaje impresivna. Na putu je da postane najbolji strijelac Lige prvaka ove sezone s 15 postignutih golova, što stvara paradoks u kojem njegove brojke ne prate uspjeh momčadi. Klub se u La Ligi nalazi iza Barcelone, a sezona bez trofeja dodatno je pojačala pritisak na sve u klubu, a ponajviše na najskupljeg igrača.

Unatoč ogromnoj negativnosti koja okružuje 27-godišnjaka, pronašao je saveznika u Endricku. Brazilsko čudo od djeteta, koje trenutačno provodi sezonu na posudbi u Lyonu, ovog je tjedna istupilo kako bi podsjetilo kritičare na ono što Mbappé još uvijek donosi momčadi. Budući da je dijelio svlačionicu sa svjetskim prvakom prije privremenog odlaska u Francusku, Endrick je i dalje uvjeren u vrijednost svog suigrača, a otkrio je i da mu je Francuz pomagao dodatnim savjetima i treninzima. Govoreći za SoFoot, mladić je odbacio narativ lokalnih medija i neprijateljstvo s tribina. "Iskreno, nije me briga što ljudi govore o Mbappéu. Nadam se da će ponovno osvojiti Zlatnu kopačku. Ono što ja vidim jest da on pomaže Real Madridu postižući mnogo golova", odlučno je izjavio napadač, odlučivši istaknuti Francuzov statistički doprinos umjesto nedavnih drama.

Trener Álvaro Arbeloa, čija je budućnost na klupi također neizvjesna nakon što je u siječnju zamijenio Xabija Alonsa, također je stao u obranu svoje zvijezde. Naglasio je žrtve koje je igrač podnio kako bi se pridružio Real Madridu, pokušavajući smiriti tenzije. "Mbappé je uložio velike napore da bi igrao za Real Madrid i svi to znaju", rekao je Arbeloa, dodavši da je Mbappéov san bio igrati za klub. Ipak, mediji izvještavaju da je Arbeloa nedavno održao hitan sastanak s igračima na kojem je kritizirao nedostatak zalaganja kod nekih pojedinaca, što su mnogi protumačili kao neizravnu kritiku upućenu upravo Francuzu, čime se dodatno produbljuje dojam o kompliciranim odnosima unutar momčadi.

Reakcija protiv Mbappéa nije se ograničila na zvižduke na stadionu Santiago Bernabéu ili ljutite objave na društvenim mrežama. Dubina podjele unutar navijačke baze Madridista dosegnula je, kako piše Goal.com, povijesne razmjere. Pojavili su se izvještaji o masovnom digitalnom prosvjedu, s online peticijom koja poziva na odlazak napadača iz kluba i koja je prikupila značajan broj potpisa. Iako vodstvo kluba pod Florentinom Pérezom javno ostaje predano projektu, sam razmjer pokreta stavio je ogroman pritisak na igrača da pruži pobjedničku partiju u nadolazećem El Clásicu protiv Barcelone kako bi ušutkao svoje klevetnike i pokušao popraviti narušeni odnos.

Osim drame oko odmora, Mbappé se suočava s novim valom kritika zbog svog ponašanja tijekom navodnog unutarnjeg sukoba između Auréliena Tchouaménija i Federica Valverdea. Dok su kritičari na društvenim mrežama njegove osmijehe tijekom treninga označili kao "neprimjerene" s obzirom na navodnu napetost u momčadi, koja je prema nekim izvorima eskalirala i do fizičkog obračuna i novčanih kazni, trener Arbeloa je odbacio te narative kao "pogrešno tumačenje" jednog trenutka. Trener je inzistirao na tome da je takva vanjska buka samo pokušaj stvaranja problema tamo gdje ih nema, tvrdeći da momčad ostaje potpuno usredotočena na svoje ciljeve. U međuvremenu, sve veće nezadovoljstvo potaknulo je glasine o mogućem Mbappéovom odlasku iz Madrida, a kao potencijalna destinacija spominje se Premier liga, konkretno Arsenal. Bivši francuski reprezentativac Emmanuel Petit čak je sugerirao da bi Arsenal bio "savršen klub" za Mbappéa, što dodatno potpiruje vatru u ionako napetoj situaciji u Madridu.