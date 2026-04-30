PRISJETIO SE I BORBE S DUBOISOM

Filip Hrgović poslao moćnu poruku pred nadolazeću borbu, evo što je izjavio

Joe Joyce v Filip Hrgovic
Ed Sykes/REUTERS
Autor
Dražen Brajdić
30.04.2026.
u 09:27

Uz američkog trenera Abela Sancheza, Hrgović je izborio dvije pobjede protiv engleskih boraca (Joyce, Adeleye), a sada se nada i trećoj u nizu

Pripremajući se za svoj 20. profesionalni meč, najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović dao je intervju za The Ring. A tema razgovora s novinarom najuglednijeg boksačkog magazina na svijetu bila je njegova predstojeća borba koja će se održati 16. svibnja u engleskom Doncasteru. Premda mu iza leđa stoji moćna promotorska kuća Queensberry na čelu s Frankom Warrenom, Hrgović je svjestan koliko će presudno za ishod borbe s domaćim borcem Daveom Allenom biti to s koliko će autoriteta započeti taj okršaj.

– Važno je protivniku ne dati prostora. Treba mu što prije podrezati krila i držati kontrolu nad borbom. No, čak i ako me pogodi, ja imam dobru bradu i puno iskustva da to preživim. A ako i izgubim pokoju rundu, to ne bi trebao biti problem, znam kako se vratiti u borbu – prisjetio se i borbe za status prvog izazivača svjetskog prvaka protiv Daniela Duboisa.

Nažalost, Hrgović je borbu u koju je ušao kao blagi favorit izgubio, ali zbog više sile, a nikako podcjenjivanja.

– Nisam ga podcijenio već sam bio bolestan prije borbe. Osim toga, zaradio sam i posjekotinu već u prvoj rundi pa se sve po mene odvijalo loše. Puno se problema dogodilo prije te borbe pa nisam bio na svojoj razini.

AS
Asurbanipal88
10:00 30.04.2026.

citirat ću protivnika:"Trudim se razmišljati što je moguće manje. Razmišljanja uzrokuju osjećaje stoga nastojim ne razmišljati previše. Nema tu ljubomore, mi smo samo dva natjecatelja. On je uvjeren da će pobijediti i vjerojatno će biti uznemiren ako izgubi od malog debelog lika iz Doncastera. Bit će vrlo tužan. Borbe se ne pobjeđuju na sučeljavanjima i medijskim konferencijama, borbe se dobivaju u ringu. Zato meni ono što se dogodi na presicama ne predstavlja apsolutno ništa, za mene je to samo prilika nasmijem ljude" Allen je vrlo realan i jednostavan tip i zato je jako opasan.

