Filip Hrgović poslao moćnu poruku pred nadolazeću borbu, evo što je izjavio

Pripremajući se za svoj 20. profesionalni meč, najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović dao je intervju za The Ring. A tema razgovora s novinarom najuglednijeg boksačkog magazina na svijetu bila je njegova predstojeća borba koja će se održati 16. svibnja u engleskom Doncasteru. Premda mu iza leđa stoji moćna promotorska kuća Queensberry na čelu s Frankom Warrenom, Hrgović je svjestan koliko će presudno za ishod borbe s domaćim borcem Daveom Allenom biti to s koliko će autoriteta započeti taj okršaj.

– Važno je protivniku ne dati prostora. Treba mu što prije podrezati krila i držati kontrolu nad borbom. No, čak i ako me pogodi, ja imam dobru bradu i puno iskustva da to preživim. A ako i izgubim pokoju rundu, to ne bi trebao biti problem, znam kako se vratiti u borbu – prisjetio se i borbe za status prvog izazivača svjetskog prvaka protiv Daniela Duboisa.

Nažalost, Hrgović je borbu u koju je ušao kao blagi favorit izgubio, ali zbog više sile, a nikako podcjenjivanja.

– Nisam ga podcijenio već sam bio bolestan prije borbe. Osim toga, zaradio sam i posjekotinu već u prvoj rundi pa se sve po mene odvijalo loše. Puno se problema dogodilo prije te borbe pa nisam bio na svojoj razini.