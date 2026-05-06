Protivnik žestoko bocnuo Filipa Hrgovića, ove riječi mogle bi mu se obiti o glavu

"Podbacio si. Lijen si i besposlen", riječi su kojima je Dave Allen opisao Filipa Hrgovića, svog idućeg protivnika. Britanac je svoju ocjenu prvo iznio na YouTubeu, a kada je saznao da je Hrgović za to čuo, sve mu je ponovio u lice. Allen se čak nada da će se hrvatski boksač pojaviti nespreman, dodavši kako mu je Hrgović rekao da ga može pobijediti i na "70 posto". "U redu, pojavi se onda na 70 posto. Želim sve što mi povećava izglede", poručio je Allen uoči meča koji će se održati u njegovu rodnom Doncasteru.

Ipak, ove bi se kritike Allenu mogle obiti o glavu. Riječ je o borcu koji je i sam otvoreno priznao da se često borio s nedostatkom motivacije i problemima izvan ringa. Zbog nedosljednosti u treninzima, borbe s ovisnošću o kockanju te problema s mentalnim zdravljem, rijetko je uspijevao iskoristiti svoj talent. Za razliku od Hrgovića, koji je u profesionalce ušao kao olimpijac i velika nada, Allenov je put bio posut preprekama, uključujući teške poraze od boraca poput Dilliana Whytea i Luisa Ortiza, ali i pobjedu karijere protiv Lucasa Brownea.

Unatoč vlastitim slabostima, Allen smatra da ima pravo prozvati Hrgovića. Kao poznavatelj boksa, prepoznaje Hrvatov talent, ali ukazuje i na njegove slabije nastupe. Posebno ističe mučenje protiv Zhileija Zhanga, tešku borbu s Demseyjem McKeanom te poraz od Daniela Duboisa. Allen vjeruje da je u tim mečevima vidio dovoljno pukotina koje može iskoristiti. "Postoji nekoliko stvari za koje mislim da ih mogu kapitalizirati i zadati mu puno problema", samouvjereno tvrdi Britanac uoči borbe.

Iako ga u prošlosti ni najveći izazovi nisu uvijek mogli motivirati, ovoga puta situacija je drugačija. Pomisao na sramotu pred tisućama svojih sugrađana Allenu je najveći poticaj, a borbu u Doncasteru naziva svojim "finalom Svjetskog prvenstva". "Ne bih dovodio borbu ovdje da ne mislim da imam šanse. Neću se osramotiti pred 15 tisuća svojih ljudi", odlučan je Allen, svjestan da ga čeka težak ispit i opasnosti koje nosi meč s Hrgovićem. Unatoč svemu, poznat je kao iznimno izdržljiv borac koji nikada nije bio na podu, što mu daje nadu da može prirediti veliko iznenađenje.