Šef WHO-a obratio se stanovnicima Tenerifea uoči dolaska kruzera smrti: 'Moram vam jasno reći...'

"Nije uobičajeno da se izravno obraćam stanovnicima jedne zajednice, ali danas osjećam da to nije samo primjereno, nego i nužno", napisao je glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. On je uputio izvanrednu poruku stanovnicima Tenerifea dan prije nego što bi se trebali iskrcati putnici s kruzera MV Hondius. Na tom kruzeru izbila je zaraza opasnim Andes sojem hantavirusa, a do sada je potvrđeno kako ima 6 zaraženih. "Želim vam se obratiti izravno, ne kroz priopćenja ili tehnička izvješća, nego kao čovjek čovjeku, jer to zaslužujete", piše na početku Ghebreyesusova pisma.

Kaže kako razumije strah građana nakon traumatičnih iskustava iz pandemije 2020. godine, međutim naglasio je kako WHO trenutačno procjenjuje da je rizik za stanovnike Tenerifea nizak. "Znam da ste zabrinuti. Kada čujete riječ ‘epidemija’ i gledate brod kako dolazi prema vašoj obali, vraćaju se sjećanja koja nitko od nas nije potpuno ostavio iza sebe. Ali moram vam jasno reći: ovo nije novi COVID", poručio je prvi čovjek WHO-a. Na brodu su potvrđeni slučajevi Andes soja hantavirusa, koji je jedini poznati oblika ovog virusa koji se može prenositi među ljudima. Tri osobe su preminule, no WHO tvrdi da među putnicima trenutačno nema novih simptomatskih slučajeva.

Tedros je otkrio detalje operacije koja bi se trebala provesti na Tenerifeu. Putnici će biti iskrcani u industrijskoj luci Granadilla, daleko od naseljenih područja, nakon čega će biti prevezeni u zatvorenim i osiguranim vozilima kroz posebno ograđen koridor prije povratka u matične države. "Nećete ih susresti. Vaše obitelji neće ih susresti", naglasio je. Tedros se posebno zahvalio španjolskom premijeru Pedru Sánchezu jer je pristao prihvatiti brod, nazvavši taj potez "činom solidarnosti i moralne dužnosti". Kako nalažu međunarodni zdravstveni propisi, najbliža luka s dovoljno medicinskih kapaciteta mora preuzeti brod u ovakvim situacijama. WHO smatra kako Tenerife ispunjava sve potrebne uvjete. Tedros je najavio i osobni dolazak na Tenerife kako bi nadgledao cijelu operaciju.

"Bit ću ondje osobno, uz zdravstvene radnike, lučko osoblje i sve koji sudjeluju u ovoj operaciji", poručio je. Dodao je kako "virusi ne poznaju granice ni politiku" i kako je "solidarnost najbolji imunitet koji čovječanstvo ima". Kruzer MV Hondius posljednjih je dana došao u središte međunarodne pažnje jer su na njemu potvrđeni slučajevi smrtonosnog hantavirusa. Na brodu se nalazi gotovo 150 putnika i članova posade iz 23 države.