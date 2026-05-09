FOTO 'Ovakvi se rijetko pojavljuju': Prodaje se stan u Zagrebu na omiljenoj lokaciji, ovo mu je cijena

U oglasu navode kako je stan, zahvaljujući prozorima s obje strane, svijetao tijekom cijelog dana, prostran i lijep, na 2. katu, na jednoj od najpoželjnijih lokacija. Stan se nalazi u kvalitetno građenoj zgradi Industrogradnje iz 1997. godine. Zgrada je uredna, dobro održavana i bez oštećenja od potresa, a krov je kompletno renoviran 2021. godine
Stan se sastoji od velikog dnevnog boravka povezanog s kuhinjom i blagovaonicom, tri spavaće sobe, kupaonice s WC-om, dodatnog zasebnog WC-a, hodnika, ostave uz kuhinju te dvije natkrivene lođe. Veća lođa površine 13,7 m² orijentirana je prema parku i proteže se cijelom širinom dnevnog boravka, dok se druga lođa, površine cca 5 m², nalazi uz jednu od spavaćih soba. Stanu pripada i vlastito spremište u podrumu zgrade.
Stan ima plinsko etažno grijanje i dvije klime. Tramvajska zona udaljena je četiri minute hoda, autobusna stanica nalazi se neposredno ispred zgrade, a javni parking oko zgrade je u 2. zoni, uz mogućnost povlaštene parkirne karte za stanare. "U blizini se nalaze škole, vrtići, trgovine i svi sadržaji potrebni za ugodan obiteljski život. Stan se prodaje djelomično namješten ili prazan, ovisno o dogovoru s kupcem", navode u agenciji.