Na Hodu za život zapjevao Thompson, Tomašević: Lažirali su popis izvođača

Povorka Hoda za život prošla je danas zagrebačkim ulicama pod geslom "Prvi korak je zakon! Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom", no znatno veću pažnju od zahtjeva inicijative privukao je nastup Marka Perkovića Thompsona, pjevača kojega su gradske vlasti skupštinskim zaključkom protjerale s površina kojima upravlja Grad Zagreb. Kasnije poslijepodne na savskom nasipu održana je i manifestacija Trnjanski kresovi u povodu obilježavanja 81. godišnjice oslobođenja Zagreba i Dana pobjede nad fašizmom.

Thompson se mikrofona uhvatio na kraju programa, na Zrinjevcu, gdje je zapjevao "Lijepa li si", što je bila direktna "rukavica u lice" gradskoj vlasti, koja je reagirala podsjećanjem da ovaj pjevač nije bio na listi izvođača koju je Grad zatražio od organizatora prije nego je izdao dozvole za održavanje ovogodišnjeg Hoda. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ponovio je kako Thompson i dalje neće moći nastupati "i zarađivati" u prostorima koji su u vlasništvu Grada. – Kad je riječ o javnim površinama, moram priznati da mi je dosta nevjerojatno da su organizatori Hoda za život išli lažirati popis izvođača na Zrinjevcu, da bi Thompson tamo otpjevao jednu pjesmu – kazao je Tomašević, te nakon pitanja novinara, rekao da mu pjesma ne smeta. – Smeta mi lažiranje popisa izvođača i govorenje u medijima da Thompson neće nastupiti, a na kraju je nastupio. Al' dobro - prokomentirao je.

O konkretnim zahtjevima na skupu, na kojem je među viđenijim političarima s desnog političkog spektra bio i DP-ov ministar demografije Ivan Šipić, novinarima je govorila izvršna direktorica udruge U ime obitelji Željka Markić. – Želimo da se obitelji, žene i djecu podupire novcem poreznih obveznika, da zakon štiti život svakog ljudskog bića i da Hrvatska uđe u društveni dijalog i dobije zakon koji se temelji na znanosti, a znanost kaže da život počinje začećem i da je dijete koje žena nosi ljudsko biće. Da uđemo u dijalog koji će iznjedriti pošten, pravedan i na znanosti i ljudskosti utemeljen zakon – poručila je Ž. Markić, uvjerena kako će se takav pomak u Hrvatskoj uskoro dogoditi, iako ne treba zaboraviti da je Ustavni sud odavno zaključio da bi zabrana prava na prekid trudnoće bila protuustavna. Ž. Markić inzistira da je danas u Hrvatskoj na snazi "komunistički zakon iz 1978., kada je za ultrazvuk trebala soba da bi stao aparat" iako se, ističe, u međuvremenu saznalo mnogo toga o prenatalnom razvoju što ide u prilog tezi da se radi o jedinstvenoj i nezamjenjivoj osobi koja osjeća bol kod pobačaja.

Nakon Hoda za život, Zagreb je čekala još jedna ideološki nabijena manifestacija - Trnjanski kresovi kojima se, pod pokroviteljstvom Grada, paljenjem krijesova na savskom nasipu obilježava obljetnica ulaska u Zagreb partizanskih trupa 1945. godine. Za gradske vlasti, riječ je o Danu oslobođenja Zagreba, no pokroviteljstvu nad ovom manifestacijom u gradskoj se skupštini usprotivila oporba od desnog centra nadesno, podsjećajući kako su komunisti s tim danom započeli odmazdu nad u ratu poraženom stranom, ostavljajući iza sebe brojne žrtve po masovnim grobnicama, čiji posmrtni ostatci do dandanas nisu dostojno pokopani.

Na ovoj temi od ulaska u Vladu posebno inzistira Domovinski pokret, čiji je predsjednik Ivan Penava u petak zatražio od Tomaševića da Grad Zagreb povuče pokroviteljstvo nad manifestacijom, prozivajući ga da negira najveći zločin u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Vrlo brzo uslijedio je i odgovor gradonačelnika, koji je poručio kako će uvijek podržavati "Trnjanske kresove", ali i podsjetio kako je riječ o manifestaciji koja je obnovljena još 2015. godine, nakon čega se održavala iz godine u godinu, pa i u onim godinama u kojima je na vlasti u Zagrebu bio HDZ, DP-ov stariji koalicijski partner.

I dok je ova razmjena kritika između DP-a i Tomaševića bila očekivana, danas je pomalo iznenadilo priopćenje DP-ova donedavnog glavnog tajnika Josipa Dabre, koji procjenjuje kako gašenje Trnjanskih kresova njegova stranka traži na krivoj adresi. "Prestanimo se lagati. Tko drži do sebe a ima državnu vlast ne moljaka lokalne vlasti da se ponašaju ili ne ponašaju ovako ili onako. Država i državna vlast bez izuzetka uređuje i verificira temeljne nacionalne vrijednosti i jedino je država odgovorna za pitanja iz toga djelokruga na cijelom svom teritoriju. Država upravlja nacionalnim identitetom. Nikakve lokalne vlasti", poručio je DP-ov zastupnik, što je izravna kritika na račun vrha DP-a i predsjednika stranke Ivana Penave, na čiji je zahtjev Dabro nedavno i podnio ostavku na poziciju stranačkog glavnog tajnika.

Trnjanski kresovi održani su pred više tisuća građana na savskom nasipu, uz jak nadzor specijalne i interventne policije. Kako je bilo i najavljeno, prisutna je bila i skupina prosvjednika, dijelom veterani Domovinskog rata, ali i zastupnici Domovinskog pokreta. – Ne damo vam Hrvatsku, bando komunistička – vikali su prosvjednici. Saborski zastupnik Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta poručio je: – Ja sam se 1991. borio protiv JNA i ne volim kad netko veliča JNA – kazao je Josić.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević na manifestaciji je rekao kako mu je nevjerojatno da su se uz nju počeli održavati protuprosvjedi. – Treba slaviti dan kad je srušen režim koji je sustavno u konclogorima ubijao muškarce, žene i djecu zbog druge rase, nacionalnosti, vjere ili političkih stavova. Godinama nije bilo nikakvih protuprosvjeda, nikome to nije smetalo. Grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom, u posljednjih nekoliko godina smetaju. Moje je pitanje – zašto? – kazao je Tomašević.

Novinari su ga pitali i je li Josip Broz Tito heroj ili zločinac, na što je zagrebački gradonačelnik rekao da je Tito vodio antifašističku borbu "i to je nesporno", a istaknuo je i da uvijek govori "da je nakon završetka borbi (u Drugom svjetskom ratu) bilo zločina iz odmazde". – I za to nema opravdanja – rekao je Tomašević te na pitanje novinara osuđuje li te partizanske zločine odgovorio: – Naravno.

Politike isključivanja

Franka de Syo, jedna od organizatorica događanja i članica inicijative Mreže antifašistkinja Zagreb, kazala je: – Trnjanski kresovi podsjećaju nas na 8. svibnja 1945. godine, kada su Partizanske jedince ušle u Zagreb i pobijedile fašistički režim. Podsjećaju nas da je antifašizam na ovim prostorima bio masovni pokret otpora protiv fašizma, rasizma, okupacije i nasilja. To je nasljeđe ljudi koji su se okupili protiv režima koji je ubijao i dijelio ljude po naciji i vjeri – rekla je F. de Syo.

Saša Vejzagić je kazao kako posljednjih godina gledamo "normalizaciju krajnje desnih politika, povijesnog revizionizma i govora mržnje" te nastavio: – Odnos prema antifašizmu nije pitanje nostalgije ni simbolike. On pokazuje kakvo društvo želimo graditi danas i kome dopuštamo da oblikuje naš javni prostor. Kada danas govorimo o antifašizmu, zapravo govorimo i o budućnosti u kojoj želimo živjeti. Ustaške pokliče i simbole gledamo u Saboru i na koncertima i na ulicama – dodao je i ustvrdio kako nam javni prostor zauzimaju militarizacija i nacionalizam te politike isključivanja.

F. de Syo je izjavila kako Trnjanski kresovi važni jer je to prostor okupljanja ljudi "koji odbijaju pristati na društvo straha, mržnje i podjela te kako se protiv fašizacije društva ne može boriti šutnjom". Nakon što su krijesovi zapaljeni, tridesetak preostalih prosvjednika, pod budnim nadzorom policije, preko zvučnika puštalo je Thompsonove pjesme. Organizatori Trnjanskih krijesova i tamo okupljeni uglavnom su ih ignorirali. Policija je na nasipu privela najmanje četiri osobe zbog narušavanja javnog reda i mira.