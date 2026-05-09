Đoković nakon poraza od Prižmića pokazao kakav je čovjek i sportaš

Hrvatski tenisač Dino Prižmić šokirao je tenisku javnost pobjedom nad velikim Novakom Đokovićem u drugom kolu jakog Masters 1000 turnira u Rimu. Za 20-godišnjeg Splićanina ovo je bez sumnje najveća pobjeda u karijeri i njegovoga druga u četvrtom meču protiv igrača kojih su rangirani među deset najboljih na svijetu.

Poraz Novaka Đokovića šokirao je mnoge u susjednoj nam Srbiji gdje je Đoković, uz Nikolu Jokića, najveća sportska zvijezda. Tamošnji mediji imali su što za reći o nastupu svog asa pa je tako portal Kurir objavio tekst s naslovom: "Novakov povijesni potop protiv 20-godišnjeg Dine Prižmića iz Splita".

Bilo je onih koji si direktno podcjenjivali Prižmića pa je tako informer pisao: "Kraj za Novaka u Rimu: Đoković izgubio od 79. tenisača svijeta". Istaknuli su veliku razliku u renkingu dvojice igrača koja iznosi 75 mjesta, Đoković je četvrti igrač svijeta, ali to samo čini Prižmićevu pobjedu još impresivnijom. Blic je pak nahvalio mladog Hrvata u tekstu s naslovom: "Đokovićev najteži poraz u Rimu: Novak nije mogao da se izbori sa sobom i mladim Hrvatom".

No, Đoković je pokazao da je pravi sportaš i čovjek. Jutro nakon poraza oglasio se na društvenim mrežama, objavio fotografiju s meča te napisao "Čestitke Dino. Sretno dalje".