Štimac tvrdi: To je Dalićeva moralna obveza!

Stvari možda zaista dramatično izmiču kontroli. Zar je moguće da bismo u trenucima najvećeg uspjeha hrvatskog sporta doista mogli izgubiti tvorca toga čudesnog ruskog pothvata? Gotovo da u takav scenarij ne želimo ni povjerovati...

– Da bismo sačuvali Zlatka Dalića, našeg najomiljenijeg izbornika, čovjeka koji nam je donio novi optimizam i vratio vjeru u patriotizam, nešto se u Hrvatskom nogometnom savezu hitno mora promijeniti. Inače ćemo ga izgubiti. To je poruka političarima, vlasti, jer oni su Vlada, oni su odgovorni za sve što se događa u društvu.

Poruka je ovo Miroslava Blaževića, jednog od najpozvanijih da u neizvjesnim trenucima borbe za ostanak srebrnoga izbornika iznese svoj stav. Ćiro je i sam bio izbornik, a usto izvrsno poznaje i Dalića i ljude koji vode Savez.

Znate li tko je to smjenjivao Zlatka Dalića u Americi?, pitali smo Blaževića.

– Nemam pojma o tome, ali ako Zlatko Dalić to tvrdi, treba mu vjerovati jer on je osoba koja ne zna lagati – uzvratio je Ćiro.

Još jedan bivši izbornik, kojeg je HNS ne tako davno “pomeo”, Igor Štimac, čvrsto stoji uz izbornika i tvrdi da – nije trenutak za njegov odlazak.

– Neću Zlatku ništa savjetovati. Ja mu se divim i poštujem ga, poznajem ga kao samozatajnoga čovjeka, kojemu možda cijela ova euforija oko njega i ne paše. No, on sada ne smije otići – ističe Štimac.

Zlatko tvrdi kako su ga već smjenjivali za vrijeme američke turneje. Davno prije početka Svjetskog prvenstva.

– Svi smo mi to prošli, s tom razlikom da su njega smjenjivali, ali ga nisu smijenili. Dakle, prošao je bolje od nekih od nas. To su prolazne teškoće, stvari na koje Dalić treba zaboraviti. On nakon Svjetskog prvenstva više nije ono što je bio prije i ima moralnu obvezu ostati izbornik. I pritom biti spreman na sve izazove koje nose sljedeće kvalifikacije, na puno okolnosti u našem nogometu koje utječu na raspoloženje igrača – naglašava Štimac.

Mamić mu ne radi o glavi

Jeste li iz Dalićeva istupa iščitali kako mu sve vrijeme mandata o glavi radi Zdravko Mamić, čiji Dalić od početka nije bio odabir?

– Ne, radi se o nekolicini koja djeluje iz prikrajka pokušavajući progurati nekoga svoga kandidata huškajući druge. Ovaj kojega ste spomenuli to ne radi na takav način; on kada nešto kaže, to kaže tako da svi čuju, i kada nešto odluči napraviti, onda i napravi. Barem sam ga ja takvoga upoznao – dodao je Štimac.

Konzultirali smo i Hrvatski nogometni savez i pokušali utvrditi činjenično stanje oko Dalića. Kako predsjednik Davor Šuker istupa prigodno, uglavnom pri svečanim manifestacijama, pitali smo njegova dopredsjednika Antu Vučemilovića – tko je to u Americi smjenjivao Zlatka Dalića?

– Bio sam s reprezentacijom na američkoj turneji, no nemam tu informaciju da se takvo što ondje događalo. Pa je ne mogu ni komentirati. Kad me već pitate za izbornika Dalića, dat ću vam informaciju da se sastao Međužupanijski nogometni odbor Slavonije i Baranje i dao potporu izborniku – sa “srebrićevskom” diplomacijom nastupa Vučemilović.

Kao što bi se i očekivalo, u trenucima kada omiljeni narodni izbornik otvara dušu i otkriva svoju tešku borbu sa strukturama unutar Saveza, HNS odašilje u javnost umirujuće poruke.

– Zlatko Dalić uživa 300-postotnu potporu članova Izvršnog odbora i predsjednika Davora Šukera – tvrdi izvršni direktor HNS-a Damir Vrbanović.

Pitali smo i njega – tko je u Americi smjenjivao Zlatka Dalića?

– Nisam bio u Americi pa to ne mogu komentirati. Tada je bilo prijepora oko toga je li trebalo šestoricu reprezentativaca pustiti nakon utakmice s Peruom, pa pretpostavljam kako se Dalić na to referirao u svom istupu. Naravno da izbornik ima pravo izreći ako su mu neke stvari zasmetale, što je i normalno, kao što je i normalno da ne mogu svi članovi Izvršnoga odbora oko neke teme imati isti stav. Međutim, činjenica je kako Dalić od početka mandata uživa punu potporu – uzvraća Vrbanović.

Kaže izbornik kako su ga smjenjivali i poslije Grčke, nakon što je izborio plasman na Svjetsko prvenstvo?

– Smjena je ružna riječ. Nekim pojedincima u tom su trenutku možda zasmetale neke stvari oko te utakmice, ali to su bila pojedinačna razmišljanja koja su danas daleka prošlost, za mene potpuno “pase”. U ovom trenutku beznačajna tema – kaže Vrbanović.

Zašto Savez nije zaštitio izbornika od neumjesnih kritika, npr. iz NK Osijek?

– Njihov istup odnosio se na nezadovoljstvo zbog nepozivanja u reprezentaciju Borne Barišića. Mi smo to s Osijekom riješili vrlo brzo, internim putem, u telefonskom razgovoru od 25 sekundi – ističe Vrbanović.

Zašto je Daliću trebalo četiri mjeseca za slaganje svoga stožera, odnosno tko je opstruirao izbor Dražena Ladića?

– U tom razdoblju ništa se nije izgubilo. Ispočetka je bilo postavljeno pitanje je li još jedan čovjek u stožeru neophodan, a poslije, nakon što je Dalić inzistirao, Ladić je imenovan članom stožera u proljeće, na jedinici Izvršnoga odbora. A do tada je ionako već bio angažiran kao Dalićev skaut za snimanje suparnika – ističe Vrbanović.

Bio bi to naš veliki poraz

Biste li smatrali porazom Saveza kada bi Zlatko Dalić odstupio s pozicije izbornika?

– Da, bio bi to naš veliki poraz. Jer, Zlatko Dalić je izuzetno draga osoba, izuzetan čovjek, koji je u izuzetno osjetljivom trenutku napravio izuzetan posao. Sretni smo što ga imamo i bila bi neprocjenjiva šteta kada bismo ga izgubili – naglasio je Vrbanović uz dodatak kako će IO HNS-a sljedećeg tjedna raspravljati o ovoj vrućoj temi.