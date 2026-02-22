Otkrivamo koji se nogometaš odlučio sjesti za volan: Vozni park od milijuna eura – a nema dozvolu

Kada bi Vam nekto postavi pitanje je li postoji top 100 nogometaša koji nema vozačku dozvolu vjerojatno bi odgovor u sto posto slučajeva bio – ne. No, ima jedan svjetski poznati igrač, možda jedan i od najbojih na svijetu, koji se u 27. godini odlučio na vozački ispit. Naime, Kylian Mbappé, odlučio je konačno sjesti za volan, no njegov odabir autoškole postao je glavna tema u Madridu, otkrivajući jednu sasvim drugu stranu slavnog Francuza.

Vijest koja je odjeknula španjolskom prijestolnicom nije bila vezana za novi pogodak ili pobjedu Real Madrida, već za jedan posve običan, životni korak njihove najveće zvijezde. Kylian Mbappé, čovjek čije se bogatstvo procjenjuje na stotine milijuna eura i koji živi u Pozuelo de Alarcónu, najbogatijoj općini u čitavoj Španjolskoj, viđen je kako provodi vrijeme u Alcorcónu, radničkom predgrađu na jugu Madrida. Razlog je istovremeno banalan i nevjerojatan: francuski napadač upisao je autoškolu kako bi napokon, u 27. godini, dobio vozačku dozvolu. Njegova pojava u lokalnoj autoškoli "Lara" izazvala je pravu pomutnju među stanovnicima, koji sada s nestrpljenjem iščekuju priliku da sretnu globalnu ikonu na ulicama svog kvarta.

Godinama je činjenica da Mbappé nema vozačku dozvolu bila predmet rasprava i svojevrsnog čuđenja u sportskom svijetu. Dok su njegovi suigrači nakon treninga sjedali u svoje skupocjene automobile, on je ovisio o privatnim vozačima. Sam je u jednom intervjuu objasnio pozadinu te neobične situacije.

- To je jedna od mana ranog uspjeha. Propustio sam neke jednostavne stvari, poput polaganja vozačkog ispita. Mislim da svi imaju vozačku. Mnogima je to obveza, ali meni nije bila. Iako je dozvola sinonim za neovisnost, ja sam svoju stekao vrlo rano jer sam uvijek imao vozače na raspolaganju. Nikada mi to nije bio prioritet - priznao je Mbappé.

Dolazak u Madrid 2024. godine očito je donio promjenu u njegovim prioritetima. Pritisak medija, novi grad i, kako se čini, želja za većom dozom privatnosti potaknuli su ga na ovaj korak. Njegova majka, Fayza Lamari, i sama je javno sugerirala da bi mu polaganje ispita donijelo više autonomije i osjećaja normalnosti. Upravo je ta želja za "običnim životom" postala vidljiva u jednoj njezinoj izjavi, gdje je otkrila kako bi njezin sin ponekad "vozio Peugeot 206 po obilaznici samo da se osjeća normalno".

Ironija cijele priče leži u njegovoj garaži. Iako ne posjeduje vozačku dozvolu, Mbappé je vlasnik impresivne kolekcije automobila vrijedne nekoliko milijuna eura. Njegov vozni park uključuje dragulje poput Ferrarija 488 Pista i Ferrarija 458, ali i praktičnije modele poput Volkswagena Tiguan i Multivan te Mercedesa V-klase. Kao da to nije bilo dovoljno, po dolasku u Real Madrid, klub mu je u sklopu sponzorskog ugovora s BMW-om poklonio personalizirani električni BMW i7, vrijedan gotovo 180.000 eura, s registarskim pločicama koje nose njegov potpis. Automobil koji, naravno, do sada nije smio voziti, pa ga je na treninge i dalje prevozio osobni vozač.

Odabir autoškole "Lara" u ulici Oslo u Alcorcónu dodatno je naglasio Mbappéovu želju za normalnošću. Umjesto da angažira privatne instruktore ili ekskluzivnu agenciju, odlučio se za školu koja je u tri godine poslovanja stekla sjajnu lokalnu reputaciju, s ocjenom 4.9 na Googleu temeljenoj na više od 300 recenzija. Još nije poznato je li Mbappé već položio teorijski dio ispita ili tek pohađa prve sate, no jedno je sigurno: uskoro će se pridružiti milijunima vozača na madridskim cestama.