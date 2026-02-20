Mbappeov spor s PSG-om nastavlja se i nakon presude: Klub mu ostao dužan, on prijeti ovrhom

Kylian Mbappe u prosincu je pobijedio svoj bivši klub PSG na sudu te je odlučeno kako mu aktualni prvak Europe mora isplatiti više od 60 milijuna eura naknade. Rok za isplatu je prošao, a PSG još nije podmirio sva dugovanja prema zvijezdi Real Madrida. Mbappe je primio "samo" 59 milijuna eura te mu francuski klub duguje još dva milijuna.

Kako navodi L'Equipe, Mbappe to dugovanje ne planira oprostiti već se njegov odvjetnički tim sprema za pokretanje postupka ovrhe kako bi se nadoknadio iznos koji mu se duguje. PSG pak tvrdi kako su on svoj dio ispunili i igraču isplatiti sav iznos, a tvrde kako je problem nastao zbog detalja vezanih uz poreze i socijalna davanja. Klupski glasnogovornik jasno je rekao kako je sav dug prema Mbappeu podmiren.

Kao da to nije dosta, presuda sadrži i dio u kojem PSG mora objaviti puni teskt presude i držati ga na svojoj službenoj stranici mjsec dana. Trenutačno pokušavaju ispregovarati nove detalje s Mbappeom po kojima ne bi morali objaviti teskt i kako bi riješili financijski spor koji je nastao, no Mbappe je neumoljiv u svojoj namjeri da dobije ostatak novca i putem do kraja ponizi bivši klub.