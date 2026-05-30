Evo gdje se nalazi PSG među osvajačima Lige prvaka, Real je nedodirljiv na ljestvici

Nogometaši Paris Saint-Germain obranili su naslov prvaka Europe nakon što su u finalnom susretu Lige prvaka u Budimpešti pobijedili Arsenal. Španjolski nogometni velikan Real Madrid najtrofejniji je europski klub sa 15 naslov prvaka.
Na drugom mjestu je Milan sa sedam titula, Bayern i Liverpool su slavili po šest puta, dok Barcelona ima pet naslova. Ukupno su 24 kluba barem jednom osvojila elitno natjecanje "Starog kontinenta".
Najviše titula, 20 je otišlo u Španjolsku, engleski klubovi su slavili 15, a talijanski 12 puta.
DOSADAŠNJI POBJEDNICI
15 - Real Madrid
7 - Milan
6 - Bayern, Liverpool
5 - Barcelona
4 - Ajax
3 - Manchester United, Inter
2 - Juventus, Benfica, Chelsea, Nottingham Forest, Porto, PSG
1 - Manchester City, Celtic, Feyenoord, Aston Villa, Hamburg, Steaua, PSV Eindhoven, Crvena zvezda, Marseille, Borussia Dortmund
POBJEDNICI PO ZEMLJAMA
20 - Španjolska
15 - Engleska
12 - Italija
8 - Njemačka
6 - Nizozemska
4 - Portugal
3 - Francuska
1- Rumunjska, Jugoslavija, Škotska