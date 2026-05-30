Evo gdje se nalazi PSG među osvajačima Lige prvaka, Real je nedodirljiv na ljestvici

Nogometaši Paris Saint-Germain obranili su naslov prvaka Europe nakon što su u finalnom susretu Lige prvaka u Budimpešti pobijedili Arsenal. Španjolski nogometni velikan Real Madrid najtrofejniji je europski klub sa 15 naslov prvaka.

Na drugom mjestu je Milan sa sedam titula, Bayern i Liverpool su slavili po šest puta, dok Barcelona ima pet naslova. Ukupno su 24 kluba barem jednom osvojila elitno natjecanje "Starog kontinenta".

Najviše titula, 20 je otišlo u Španjolsku, engleski klubovi su slavili 15, a talijanski 12 puta.

DOSADAŠNJI POBJEDNICI

15 - Real Madrid

7 - Milan

6 - Bayern, Liverpool

5 - Barcelona

4 - Ajax

3 - Manchester United, Inter

2 - Juventus, Benfica, Chelsea, Nottingham Forest, Porto, PSG

1 - Manchester City, Celtic, Feyenoord, Aston Villa, Hamburg, Steaua, PSV Eindhoven, Crvena zvezda, Marseille, Borussia Dortmund

POBJEDNICI PO ZEMLJAMA

20 - Španjolska

15 - Engleska

12 - Italija

8 - Njemačka

6 - Nizozemska

4 - Portugal

3 - Francuska

1- Rumunjska, Jugoslavija, Škotska