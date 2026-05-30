Evo gdje se nalazi PSG među osvajačima Lige prvaka, Real je nedodirljiv na ljestvici

UEFA Champions League - Final - Paris St Germain v Arsenal
Angelika Warmuth/REUTERS
VL
Autor
Hina
30.05.2026.
u 23:25

Nogometaši Paris Saint-Germain obranili su naslov prvaka Europe nakon što su u finalnom susretu Lige prvaka u Budimpešti pobijedili Arsenal. Španjolski nogometni velikan Real Madrid najtrofejniji je europski klub sa 15 naslov prvaka.

Na drugom mjestu je Milan sa sedam titula, Bayern i Liverpool su slavili po šest puta, dok Barcelona ima pet naslova. Ukupno su 24 kluba barem jednom osvojila elitno natjecanje "Starog kontinenta".

Najviše titula, 20 je otišlo u Španjolsku, engleski klubovi su slavili 15, a talijanski 12 puta.

DOSADAŠNJI POBJEDNICI
15 - Real Madrid
7 - Milan
6 - Bayern, Liverpool
5 - Barcelona
4 - Ajax
3 - Manchester United, Inter
2 - Juventus, Benfica, Chelsea, Nottingham Forest, Porto, PSG
1 - Manchester City, Celtic, Feyenoord, Aston Villa, Hamburg, Steaua, PSV Eindhoven, Crvena zvezda, Marseille, Borussia Dortmund

POBJEDNICI PO ZEMLJAMA
20 - Španjolska
15 - Engleska
12 - Italija
8 - Njemačka
6 - Nizozemska
4 - Portugal
3 - Francuska
1- Rumunjska, Jugoslavija, Škotska
O tome koliko je finale LP-a 'drugačija zvijer' najbolje govori nevjerojatan podatak koji će vas zapanjiti

Također, PSG je pogotkom u finalu došao do 45. postignutog ovosezonskog pogotka izjednačio rekord za broj pogodaka u jednoj sezoni Lige prvaka, rekord koji je u sezoni 1999./2000. postavila Barcelona. Trener pariške momčadi Luis Enrique je postao tek peti trener u povijesti Lige prvaka koji je ovo najprestižnije klupsko natjecanje osvojio barem tri puta (Ancelotti pet naslova, a Paisley, Guardiola i Zidane po tri)

