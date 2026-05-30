O tome koliko je finale LP-a 'drugačija zvijer' najbolje govori nevjerojatan podatak koji će vas zapanjiti

Drama na apsolutnom maksimumu! U 71. finalu Lige prvaka, prvom koje je otišlo na rulet jedanaesteraca nakon čak deset godina, Paris Saint-Germain je bio mirniji i precizniji od Arsenala te obranio naslov pobjednika Lige prvaka. Nakon 120 minuta igre u Budimpešti rezultat je bio 1:1, a u udarcima s 11 metara Parižani su bili bolji s 4:3, i tako postali tek deveta momčad u povijesti ovog natjecanja koja je uspjela osvojiti trofej barem dvaput u nizu, nakon Real Madrida, Benfice, Intera, Ajaxa, Bayerna, Liverpoola, Nottingham Foresta i Milana. Prvi je to put da je neka momčad obranila naslov u Ligi prvaka nakon Real Madrida 2018. godine.

Po mnogočemu je ovo bila posebna utakmica. Za početak, možda i najnevjerojatnije zvuči podatak da je ovo tek prva finalna utakmica nakon osam godina u kojoj su obje momčadi uspjele postići pogodak.

Također, PSG je pogotkom u finalu došao do 45. postignutog ovosezonskog pogotka izjednačio rekord za broj pogodaka u jednoj sezoni Lige prvaka, rekord koji je u sezoni 1999./2000. postavila Barcelona. Trener pariške momčadi Luis Enrique je postao tek peti trener u povijesti Lige prvaka koji je ovo najprestižnije klupsko natjecanje osvojio barem tri puta (Ancelotti pet naslova, a Paisley, Guardiola i Zidane po tri).

Na terenu smo gledali sudar stilova; s jedne strane napadački nogomet pun posjeda lopte kod PSG-a, a s druge strane defenzivni i pragmatični pristup Arsenala. Na samom početku momčad Mikela Artete je stala u srednji blok, no sve se promijenilo u šestoj minuti susreta, kada je londonska momčad iznenađujuće došla do pogotka. Arsenal je krenuo akciju po lijevoj strani i činilo se da će kod centra Marquinhos ispucati loptu prema polovici Arsenala, no lopta se od Trossarda odbila do Kaija Havertza koji se našao u odličnoj situaciji, povukao loptu po lijevoj strani, došao do gola i iz blizine zakucao loptu iznad suparničkog vratara Safonova za šok u Budimpešti. Havertz je dokazao da je specijalist za golove u finalima Lige prvaka, budući da je zabio i za Chelsea 2021. godine u 1:0 pobjedi protiv Manchester Cityja. Time je Nijemac postao tek treći igrač u povijesti Lige prvaka koji je zabijao u finalima za različite klubove, nakon Cristiana Ronalda (Man. United, Real Madrid) i našeg Marija Mandžukića (Bayern, Juventus).

Od tog trenutka Arsenal je svjesno zanemario srednji blok i uvukao se u krilo svojeg vratara Davida Raye. PSG je držao loptu i konstantno pokušavao nešto stvoriti, ali dugo nije uspijevao ozbiljnije zaprijetiti, ponajviše zbog fenomenalnih reakcija, blokova, uklizavanja i čišćenja Arsenalovog stopera Gabriela Magalhaesa, inače bivšeg igrača zagrebačkog Dinama. Iako je Arsenal vrlo dugo igrao besprijekornu obranu, samo jedna greška je bila dovoljna za kaznu, što pokazuje koliko je PSG kvalitetan. U 62. minuti susreta Kvaratskhelia je odigrao odličan dupli pas s Dembeleom, prošao iza leđa Arsenalove obrane i našao se u odličnoj šansi, a Mosquera ga je klizećim startom pokosio s leđa i sudac Daniel Siebert je bez pogovora i bez zadrške pokazao na bijelu točku. Zlatna lopta Ousmane Dembele je tri minute kasnije bio precizan s bijele točke za izjednačenje.

U posljednjih 15 minuta regularnog dijela utakmica se u potpunosti otvorila. Nizale su se kontre i prilike s obje strane, a tri najveće propustili su Parižani; preko Kvaratskhelije u 77. minuti, Vitinhe u 89. minuti i Barcole u sedmoj minuti sudačke nadoknade. Sve su to bile ogromne prilike koje nisu realizirane.

Uslijedili su produžeci, a noge su u ovakvom tempu nogometa bile očito teške. Nije bilo većih prilika, a vrhunac drame smo dočekali u ruletu jedanaesteraca. Do pete serije i jedni i drugi su promašili po jedan udarac s bijele točke; Eze je kod Arsenala promašio cijeli gol, a kod PSG-a je Mendesov udarac obranio Raya. Odlučujućim se pokazao jedanaesterac do tada vjerojatno najboljeg igrača utakmice, Gabriela, koji je loptu poslao iznad grede i tako se iz junaka dvoboja pretvorio u glavnog tragičara. Uslijedio je apsolutni delirij francuskih navijača u glavnom gradu Mađarske. Budući da je Gabrielova kandidatura za igrača utakmice ovim jedanaestercem propala, naš izbor za igrača utakmice ide portugalskom veznjaku Joau Nevesu, kojeg je bilo svugdje po terenu i koji ni u jednom trenutku nije izgledao kao da ga umor hvata. Osim dva vratara, vjerojatno je bio jedini igrač na terenu za kojeg to možemo reći.

Dok Parižani slave svoj drugi naslov u povijesti, Arsenal tako još uvijek čeka na svoj prvi. O tome koliko je finale Lige prvaka ipak 'drugačija zvijer' najbolje govori podatak da je Arsenal u 117 utakmica prije ove u kojima je vodio na poluvremenu tek jednom gubio. Nije toliko lako držati kontrolu i rezultat u ovakvom dvoboju i protiv ovakve momčadi. A sada je vrijeme za Svjetsko prvenstvo!