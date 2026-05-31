NIJE MU LAKO

Bivši dinamovac slomljen je zbog promašenog penala, postao je tragičar finala Lige prvaka

UEFA Champions League - Final - Paris St Germain v Arsenal
Phil Noble/REUTERS
31.05.2026.
u 00:07

"Promašiti jedanaesterac u finalu Lige prvaka nije lijepo. Ali volimo ih. To se događa u nogometu. Neće biti posljednji igrači koji su promašili kazneni udarac u finalu. Bez njih dvojice ove sezone ne bismo osvojili Premier ligu. Okrutno je, ali uzimamo pozitivne stvari," poručio je Rice

Finale je bila prava bitka, kazao je Luis Enrique nakon što je PSG pobjedom protiv Arsenala obranio naslov prvaka Europe. Za španjolskog stručnjaka to je treća Liga prvaka, nakon što je dvije osvojio s Parižanima, a prvu na klupi Barcelone.

"Bilo je jače i teže nego prošle godine. Znali smo koliko će biti teško igrati protiv Arsenala. Kao klub i grad, nevjerojatno je pobijediti i mislim da smo to zaslužili tijekom sezone. Finale je bila prava bitka", rekao je za Canal+.

"Večeras smo jako, jako ponosni, sretni i zahvalni. Bila je to teška utakmica protiv jako dobre momčadi. Moramo im čestitati jer su imali jako dobru sezonu. Ludo je. Prvo ćemo uživati, a nakon toga idemo raditi, ponovno raditi jer želimo više, gladni smo, mlada smo momčad i znamo da imamo ambiciju. Dakle, sljedeće sezone moramo ponovno krenuti," dodao je Desire Doue za TNT.

Joao Neves je dodao kako je prepun emocija.

"Ovo je drugi put da sam europski prvak. Zadovoljstvo je, ne samo pobjeda, već i igranje s ovim suigračima. To je najbolja odluka koju sam ikada donio u životu. Mislim da je zaslužena," rekao je za M6.

"Ova godina je bila drugačija. Bilo je fizički zahtjevnije, teže. Bili smo europski prvaci, pa smo branili naslov. Stvorili smo povijest u PSG-u, svi smo oduševljeni," istaknuo je.

Ousmane Dembele, koji je zamijenjen na kraju regularnog dijela subotnjeg finala Lige prvaka, rekao je izašao zbog grčeva.

"Bili su to grčevi," kazao je s osmijehom za Canal+ nakon pobjede PSG-a.

"Cijela sezona je bila teška. Morali smo se nositi s mnogim stvarima. Ali na kraju smo ponovno pobjednici Lige prvaka i svi smo sretni. Ovo je sjajna je večer i uživat ćemo u njoj," dodao je.

Na suprotnoj strani nije bilo previše raspoloženih za razgovor. Kapetan Declan Rice je kazao kako je shvan nakon poraza.

"Užasno je izgubiti finale Lige prvaka na penale. Pokušali smo sagledati koliko smo daleko stigli kao skupina. Bila je to nevjerojatna sezona. Naša 63. utakmica u svim natjecanjima. Dali smo apsolutno sve od sebe," kazao je za TNT.

"Doveli smo utakmicu do jedanaesteraca, a oni su lutrija. To je nogomet, možete ili pobijediti na penale ili izgubiti. Neke od najboljih momčadi na svijetu su gubile na penale. Pobjeđujemo zajedno i gubimo zajedno. Jako sam ponosan na ove dečke. Kakva sezona. Bilo je nevjerojatno. Ne mogu dovoljno nahvaliti sve. Shrvan sam, ali pokušavam gledati iz perspektive," rekao je Rice.

Dodao je kako su tragičari Eze i Gabriel "slomljeni".

"Promašiti jedanaesterac u finalu Lige prvaka nije lijepo. Ali volimo ih. To se događa u nogometu. Neće biti posljednji igrači koji su promašili kazneni udarac u finalu. Bez njih dvojice ove sezone ne bismo osvojili Premier ligu. Okrutno je, ali uzimamo pozitivne stvari," poručio je.
PSG OBRANIO TITULU

O tome koliko je finale LP-a 'drugačija zvijer' najbolje govori nevjerojatan podatak koji će vas zapanjiti

Također, PSG je pogotkom u finalu došao do 45. postignutog ovosezonskog pogotka izjednačio rekord za broj pogodaka u jednoj sezoni Lige prvaka, rekord koji je u sezoni 1999./2000. postavila Barcelona. Trener pariške momčadi Luis Enrique je postao tek peti trener u povijesti Lige prvaka koji je ovo najprestižnije klupsko natjecanje osvojio barem tri puta (Ancelotti pet naslova, a Paisley, Guardiola i Zidane po tri)

