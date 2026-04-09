Kraljevi bacaju keš na stol: Sprema se brutalna ponuda koju će Nijemci teško odbiti

Dok se najveći europski klubovi nalaze u žestokoj utrci za talentima, krilni igrač Bayerna iz Münchena, Michael Olise, izrasta u jednu od ključnih meta ljetnog prijelaznog roka. Mladi francuski nogometaš, jedan od najboljih igrača bavarskog diva ove sezone, privukao je pažnju nekoliko europskih teškaša, no čini se da je najuporniji Real Madrid. Medijski napisi, kako prenosi Goal.com, ukazuju na to da se španjolski prvak priprema pojačati pritisak i osigurati njegov potpis uoči nove sezone.

Zanimanje za Olisea naglo je poraslo nakon njegove maestralne izvedbe u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka kada je prozvan i "krvnikom Real Madrida". U toj je utakmici pomogao Bayernu da osigura pobjedu od 2-1 na Santiago Bernabéuu, asistiravši Harryju Kaneu za drugi pogodak te je tijekom cijelog susreta predstavljao nezaustavljivu prijetnju za obranu Madriđana. Njegova tehnička vještina i kreativnost došle su do punog izražaja, a s nekoliko uspješnih driblinga i stvorenih prilika zaradio je divljenje nogometnog svijeta.

Prema informacijama njemačkog novinara Christiana Falka, predsjednik Real Madrida Florentino Pérez ostao je duboko impresioniran viđenim i spreman je ovog ljeta krenuti u snažnu ofenzivu kako bi doveo 24-godišnjeg Francuza. Izvori navode da klub priprema ponudu u rasponu od 160 do 165 milijuna eura, iako su svjesni da će ga biti izuzetno teško dovesti iz Münchena. Real Madrid je poznat po svojoj strategiji dovođenja mladih, vrhunskih talenata, a Olise se savršeno uklapa u tu viziju.

Međutim, Bayern München ostaje nepokolebljiv u svom stavu. Sportski direktor kluba, Max Eberl, jasno je poručio da Olise nije na prodaju te da ga se njemački klub ne bi odrekao ni za ponudu od 200 milijuna eura. Umjesto razmatranja bilo kakvih ponuda, bez obzira na iskušenje, Bayern mu želi produžiti ugovor koji trenutno vrijedi do 2029. godine i ne sadrži izlaznu klauzulu. Takav čvrst stav Bavarci drže unatoč glasinama koje povezuju i engleski Liverpool s golemom ponudom koja bi premašila 170 milijuna eura.

Olise se smatra jednim od najutjecajnijih Bayernovih igrača, a njegova forma ove sezone je izvanredna. U 41 nastupu u svim natjecanjima postigao je 16 golova i upisao čak 29 asistencija, čime se potvrdio kao jedan od najproduktivnijih napadača u europskom nogometu. Njegov kontinuirani rast i izvanredne igre učinile su ga primarnom metom za klubove kalibra Real Madrida. U Bayern je stigao iz Crystal Palacea u srpnju 2024. godine za odštetu od 60 milijuna eura, a njegova tržišna vrijednost od tada je višestruko porasla, odražavajući njegov razvoj u jednog od najboljih krilnih igrača na svijetu.

Potencijalni transfer podržale su i nogometne legende. Bivši veznjak Real Madrida Sami Khedira izjavio je kako bi se Olise "savršeno" uklopio u strategiju kluba, dok ga je legendarni Thierry Henry opisao kao "posebnog igrača" s jedinstvenom vizijom igre. Interes za Oliseom dio je šire strategije Florentina Péreza i njegove dugogodišnje politike "Galácticosa", koja se temelji na dovođenju najvećih nogometnih zvijezda. Pozicija desnog krila identificirana je kao područje koje treba pojačati, a Olise, kao ljevak koji može igrati na toj strani, predstavlja idealnu metu za Real Madrid.