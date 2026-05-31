Komentari
Poslušaj
U LOŽI ARSENALA

VIDEO Snimka Nikole Jokića u finalu Lige prvaka postala je virani hit na društvenim mrežama

Stjepan Meleš
31.05.2026.
u 15:17

Trostruki MVP NBA lige snimljen je kako se veseli u svečanoj loži Arsenala nakon što je Havertz već u šestoj minuti doveo englesku momčad u vodstvo protiv Parižana

Zvijezda Denver Nuggetsa Nikola Jokić poznat je kao najsmireniji čovjek na terenu i izvan njega, no finale Lige prvaka u Budimpešti otkrilo je njegovu strastvenu navijačku stranu prema Arsenalu. Dok je s tribina pratio ogled Arsenala i Paris Saint-Germaina, njegova burna proslava ranog pogotka Havertza postala je viralni hit na društvenim mrežama, navodi Marca.

Trostruki MVP NBA lige snimljen je kako se veseli u svečanoj loži Arsenala nakon što je Havertz već u šestoj minuti doveo englesku momčad u vodstvo protiv Parižana. Za ljubitelje košarke, koji su navikli na Jokićev suzdržani javni nastup i specifičan smisao za humor, prizor euforije bio je pravo iznenađenje. Snimka se brzo proširila internetom, a na njoj smo mogli vidjeti nešto drugačijeg Jokića.

Povezanost srpskog košarkaša s Arsenalom nije od jučer jer Jokić nikada nije krio da se divi Thierryju Henryju, legendarnom napadaču Arsenala koji je obilježio jednu eru Premiershipa, lige čiji je bio ponajbolji igrač. 
ŠL
Šleger
15:59 31.05.2026.

Zakaj miskite da nas zanima nekakav srbijanski bilmez?

ZA
!zagreb!
15:47 31.05.2026.

Na tv kamerama mici mici. On i njegova braća huligani, kriminalci. Banda koja maltretira koga može.

UEFA Champions League - Paris St Germain fans celebrate winning the UEFA Champions League
OMAKLO SE KONTROLI

VIDEO Noć strave i kaosa u Parizu: Zapaljene ulice, auti na krovovima, privedeno je više od 400 ljudi

Tisuće francuskih policajaca krenulo je u obračun s izgrednicima kako bi se obuzdali nemiri koji su poremetili autobusni i željeznički promet u Parizu. Nekoliko ih je ozlijeđeno prilikom navijačkog ispaljivanja vatrometa i baklji, a bili su primorani koristiti suzavac da bi rastjerali okupljene navijače u centru grada. Navijači su palili ceste, prevrtali automobile, razbijali izloge trgovina...

UEFA Champions League - Final - Paris St Germain v Arsenal
PSG OBRANIO TITULU

O tome koliko je finale LP-a 'drugačija zvijer' najbolje govori nevjerojatan podatak koji će vas zapanjiti

Također, PSG je pogotkom u finalu došao do 45. postignutog ovosezonskog pogotka izjednačio rekord za broj pogodaka u jednoj sezoni Lige prvaka, rekord koji je u sezoni 1999./2000. postavila Barcelona. Trener pariške momčadi Luis Enrique je postao tek peti trener u povijesti Lige prvaka koji je ovo najprestižnije klupsko natjecanje osvojio barem tri puta (Ancelotti pet naslova, a Paisley, Guardiola i Zidane po tri)

