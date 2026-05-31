VIDEO Snimka Nikole Jokića u finalu Lige prvaka postala je virani hit na društvenim mrežama

Zvijezda Denver Nuggetsa Nikola Jokić poznat je kao najsmireniji čovjek na terenu i izvan njega, no finale Lige prvaka u Budimpešti otkrilo je njegovu strastvenu navijačku stranu prema Arsenalu. Dok je s tribina pratio ogled Arsenala i Paris Saint-Germaina, njegova burna proslava ranog pogotka Havertza postala je viralni hit na društvenim mrežama, navodi Marca.
Trostruki MVP NBA lige snimljen je kako se veseli u svečanoj loži Arsenala nakon što je Havertz već u šestoj minuti doveo englesku momčad u vodstvo protiv Parižana. Za ljubitelje košarke, koji su navikli na Jokićev suzdržani javni nastup i specifičan smisao za humor, prizor euforije bio je pravo iznenađenje. Snimka se brzo proširila internetom, a na njoj smo mogli vidjeti nešto drugačijeg Jokića.
Povezanost srpskog košarkaša s Arsenalom nije od jučer jer Jokić nikada nije krio da se divi Thierryju Henryju, legendarnom napadaču Arsenala koji je obilježio jednu eru Premiershipa, lige čiji je bio ponajbolji igrač.
Nikola couldn't miss watching Arsenal in the UCL Final 👏— Denver Nuggets (@nuggets) May 30, 2026
