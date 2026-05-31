VIDEO Snimka Nikole Jokića u finalu Lige prvaka postala je virani hit na društvenim mrežama

Zvijezda Denver Nuggetsa Nikola Jokić poznat je kao najsmireniji čovjek na terenu i izvan njega, no finale Lige prvaka u Budimpešti otkrilo je njegovu strastvenu navijačku stranu prema Arsenalu. Dok je s tribina pratio ogled Arsenala i Paris Saint-Germaina, njegova burna proslava ranog pogotka Havertza postala je viralni hit na društvenim mrežama, navodi Marca.

Trostruki MVP NBA lige snimljen je kako se veseli u svečanoj loži Arsenala nakon što je Havertz već u šestoj minuti doveo englesku momčad u vodstvo protiv Parižana. Za ljubitelje košarke, koji su navikli na Jokićev suzdržani javni nastup i specifičan smisao za humor, prizor euforije bio je pravo iznenađenje. Snimka se brzo proširila internetom, a na njoj smo mogli vidjeti nešto drugačijeg Jokića.

Povezanost srpskog košarkaša s Arsenalom nije od jučer jer Jokić nikada nije krio da se divi Thierryju Henryju, legendarnom napadaču Arsenala koji je obilježio jednu eru Premiershipa, lige čiji je bio ponajbolji igrač.