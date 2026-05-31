VIDEO Noć strave i kaosa u Parizu: Zapaljene ulice, auti na krovovima, privedeno je više od 400 ljudi

Slavlje naslova u Ligi prvaka Paris Saint Germaina, koji je u finalu Lige prvaka porazio Arsenal nakon penala u Budimpešti te drugu godinu zaredom podigao pehar Lige prvaka, izazvalo je kaotične scene u glavnom gradu Francuske. Kao i prošle godine, pariški navijači nisu se uspjeli suzdržati od nereda, pa tako BBC piše kako je policija u noći sa subote na nedjelju na ulicama Pariza privela više od 400 ljudi.

Tisuće francuskih policajaca krenulo je u obračun s izgrednicima kako bi se obuzdali nemiri koji su poremetili autobusni i željeznički promet u Parizu. Nekoliko ih je ozlijeđeno prilikom navijačkog ispaljivanja vatrometa i baklji, a bili su primorani koristiti suzavac da bi rastjerali okupljene navijače u centru grada. Navijači su palili ceste, prevrtali automobile, razbijali izloge trgovina...

Prema dosadašnjim informacijama, oštećeno je šest osobnih vozila, dva poslovna prostora i autobusna stanica, iako sve govori da je šteta zapravo još veća. U ranim jutarnjim satima Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je da je policija privela 416 osoba, a predsjednik tamošnjeg MUP-a, Laurent Nuñez, kazao je da je sedam policajaca ozlijeđeno te nerede nazvao apsolutno neprihvatljivima.