Komentari
Poslušaj
OMAKLO SE KONTROLI

VIDEO Noć strave i kaosa u Parizu: Zapaljene ulice, auti na krovovima, privedeno je više od 400 ljudi

UEFA Champions League - Paris St Germain fans celebrate winning the UEFA Champions League
ABDUL SABOOR/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
31.05.2026.
u 08:36

Tisuće francuskih policajaca krenulo je u obračun s izgrednicima kako bi se obuzdali nemiri koji su poremetili autobusni i željeznički promet u Parizu. Nekoliko ih je ozlijeđeno prilikom navijačkog ispaljivanja vatrometa i baklji, a bili su primorani koristiti suzavac da bi rastjerali okupljene navijače u centru grada. Navijači su palili ceste, prevrtali automobile, razbijali izloge trgovina...

Slavlje naslova u Ligi prvaka Paris Saint Germaina, koji je u finalu Lige prvaka porazio Arsenal nakon penala u Budimpešti te drugu godinu zaredom podigao pehar Lige prvaka, izazvalo je kaotične scene u glavnom gradu Francuske. Kao i prošle godine, pariški navijači nisu se uspjeli suzdržati od nereda, pa tako BBC piše kako je policija u noći sa subote na nedjelju na ulicama Pariza privela više od 400 ljudi.

Prema dosadašnjim informacijama, oštećeno je šest osobnih vozila, dva poslovna prostora i autobusna stanica, iako sve govori da je šteta zapravo još veća. U ranim jutarnjim satima Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je da je policija privela 416 osoba, a predsjednik tamošnjeg MUP-a, Laurent Nuñez, kazao je da je sedam policajaca ozlijeđeno te nerede nazvao apsolutno neprihvatljivima.
PSG Liga prvaka Pariz

PU
Purple
09:06 31.05.2026.

I onda kažu za druge države da su divljaci bez kulture :D

Avatar Idler 3
Idler 3
08:57 31.05.2026.

Doktori i inženjeri slaviju na svoj posebni način kaj sam naši nazovi-levi-antife moreju razmet !

ŠL
Šleger
08:58 31.05.2026.

Pravi francuz se srami svoje reprezentacije

PSG OBRANIO TITULU

O tome koliko je finale LP-a 'drugačija zvijer' najbolje govori nevjerojatan podatak koji će vas zapanjiti

Također, PSG je pogotkom u finalu došao do 45. postignutog ovosezonskog pogotka izjednačio rekord za broj pogodaka u jednoj sezoni Lige prvaka, rekord koji je u sezoni 1999./2000. postavila Barcelona. Trener pariške momčadi Luis Enrique je postao tek peti trener u povijesti Lige prvaka koji je ovo najprestižnije klupsko natjecanje osvojio barem tri puta (Ancelotti pet naslova, a Paisley, Guardiola i Zidane po tri)

