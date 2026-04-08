LIGA PRVAKA

PSG dominirao protiv Liverpoola i zasluženo pobijedio

UEFA Champions League - Quarter Final - First Leg - Paris St Germain v Liverpool
CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS
VL
Autor
Hina
08.04.2026.
u 23:02

Aktualni pobjednik Lige prvaka PSG je poveo vrlo rano. Precizno je za 1-0 naciljao Doue u 11. minuti. Kontrolirala je potom domaća momčad utakmicu, a do kraja prvog dijela Parižani su imali šanse preko Kvaratškelije i strijelca Douea, dok je na drugoj strani zaprijetio Szoboszlai.

Nešto hrabrije su izgledali gostujući igrači u drugom dijelu premda su i dalje vrlo teško dolazili u prave prilike. U takvom, donekle usporenom ritmu, trajala je utakmica do 65. minute kada je PSG povećao na 2-0. Gotovo je sve sam napravio Kvaratškelia koji se poigrao sa suparničkom obranom i zabio za konačnih 2-0.

Uzvratu u Liverpoolu na rasporedu je idućeg utorka.

U utorak je Bayern u gostima pobijedio madridski Real 2-1, dok je gostujuću pobjedu upisao i Arsenal koji je u Lisabonu slavio 1-0 protiv Sportinga.
