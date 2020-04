Pratio je Severinu: 'Sve je krenulo od moje susjede...'

Među onima koji u vrijeme pošasti koronavirusa rade svoj posao su i takstisti. A najsigurniji taksi u gradu Zagrebu svakako je onaj kojeg vozi negdašnji tekvondaški as Mići Kuzmanović (44).

Osim što ih vozi čovjek koji je bio dvaput treći teškaš svijeta, a jednom je bio i brončani na Prvenstvu Europe, u Mićijevu monovolumenu putnici su i na preporučenoj socijalnoj distanci.

- Prije svake vožnje, klijentima dam masku i posjednem ih u zadnji red jer riječ je o automobilu sa sedam sjedala. Nakon svake vožnje dezinficiram vozilo. U posljednje vrijeme imao sam dosta vožnji jer ljudi su se vraćali iz inozemstva, ali sam im naplaćivao po redovnim cijenama. Nisam ni pokušavao iskoristiti ovu nemilu situaciju.

Naš sugovornik ovim poslom bavi se već više od 10 godina.

- Moj otac je imao auto-školu koju je zatvorio nakon čega mu je netko preporučio posao taksista. Pristojno je zarađivao, a manje je živaca gubio, a bio je i gospodar svog radnog vremena jer je radio kada mu je odgovaralo. A to je nešto što i meni svidjelo jer mogu otići na more kada hoću, roniti kada hoću. Krenuo sam sa jednim kolima, a sada ih imamo deset u pogonu.

Obrt mu se zove Taxi Zebra, a ispočetka su mu automobili imali i iscrtane zebrine pruge.

- Nemamo više takva obilježja jer sam zbog njih izgubio puno živaca. Ljudi su znali kopirati taj naš vizualni identitet samo da mu korisnici uđu u auto.

Kao i svi klasični taksisti, ni on nije sretan s Uber konkurencijom.

- Nije dobro kada svatko može sjesti u auto i voziti ljude pri čemu nema nikakve kontrole. Znam za slučaj da je jedan zatvorenik, kada bi vikendom bio kod kuće, vozio za Uber. Moje osobno iskustvo je da se u mene zabio čovjek iz Afganistana koji je vozio Uber. Srećom, čovjek je bio pristojan, vidi se da je obrazovan, no nije u redu da možete taj posao raditi bez kontrole i licencije.

Kao i većina taksista, i Mići je imao neugodnosti u poslu.

- Pijanstvo je obično problem broj jedan, a jednog takvog sam morao izbaciti iz vozila. Počeo me vrijeđati, govoriti da smo svi mi taksisti govna i lopovi i ja sam to trpio do određene mjere no kada mi je prekipilo zaustavio sam vozilo kazavši mu da je šetnja bolja za njegovo zdravlje. Jednom drugom tipu sam morao zavrnuti ruku. Zapravo, bilo je takvih intervencija više no što sam morao intervenirati dok sam čuvao Severinu.

Većina onih koje vozi ne zna koliko je dobar tekvondaš Mići bio, ali ga neki prepoznaju kao bivšeg bodyguarda naše najveće estradne zvijezde.

- Tadašnju Severininu menadžericu Lidiju Samardžiju upoznao sam preko susjede koja je nešto za nju radila. Trebali su nekog da ih vozi i da taj zna i nešto od borilačkih vještina, a susjeda se sjetila mene. Severina je to amenovala i tako sam ja otišao na prvu gažu. Premda već dugo nisam u Severininoj pratnji, a nju sam na koncertima pratio četiri godine, ljudi me i dalje znaju pitati jesam li ja onaj od Severine.

No, zato ga se može vidjeti u pratnji nekih drugih estradnih zvijezda.

- Sada surađujem s Ninom Badrić i Gibonijem, a radim i sa Frajlama. Zapravo, radim s onima s kojima radi i moja dugogodišnja prijateljica glazbena menadžerica Lidija Samardžija. Nije to intezivno kao prije. Nina i Giboni naprave turneju pa se stišaju. Najveći gušt mi je bila zajednička turneja Gibonija i Olivera. Ja sam im davao svoje usluge prijevoza, a usput bi ih i pričuvao. To je relaksacija, zezaš se, radiš i nešto i zaradiš.

Kada je u pitanju zezancija, uz posao, onda je tu Nina šampionka.

- Ona je zvrkasta djevojka. Uvijek je nasmijana, spremna za šalu. S njom to nije posao nego zezancija. Eto, bio sam uz nju i prigodom ovog njenog posljednjeg koncerta u Zagrebu. Ona mi je baš frendica, u stalnom smo kontaktu.

Što je njegova zadaća kada je u pitanju pratnja estradne zvijezde?

- Dovesti ju na gažu ili koncert, biti stalno pored pozornice i vratiti ju kući kada koncert završi, a prije toga odemo zajedno nešto pojesti.

Na što mora najviše paziti kada su velike zvijezde u pitanju?

- Oni nisu životno ugroženi, no ima ljudi koji nemaju obzira prema njima a to su fanovi koji ju svojataju i misle da je ona njihovo vlasništvo i da se mora družiti s njima što ona i čini, ali je nemoguće sve zadovoljiti.

Ima li Nina manijakalnih sljedbenika?

- Nema takvih, a kada je netko nepristojan onda ona to mudro riješi, a ako je netko nasilan onda sam tu ja.

Da je bio nasilan, štoviše silovatelj, optužile su neke američke tekvondašice Mićijeva velikog prijatelja Stevena Lopeza. A riječ je o dvostrukom olimijskom pobjedniku i peterostrukom svjetskom prvaku.

- Jedna od tekvondašica, koja je u Stevena bila zaljubljena do ušiju, optužila ga je za silovanje, a potom je na isto nahuškala još neke djevojke. A puno njih bilo je zaljubljeno u Stevena, koji doista sjajno izgleda, a on bi se upustio u nešto samo s onima koje bi se njemu posebno svidjele. Optužen je i njegov stariji brat, trener, Jean, no protiv obojice su optužbe odbačene. Steven je u Hrvatskoj bio sedam-osam puta, a ja sam kod njega bio tri puta. Oni su vrlo religiozna obitelj i on je daleko do nekoga tko bi bio seksualni nasilnik.

Osim pratnje uoči i za vrijeme koncerata, radi li Mići možda u pratnji osoba?

- Jedan moj prijatelj je licencirani tjelohranitelj pa bih s njim trebao raditi VIP transfere.

Kao kolega kojemu posao ide dobro, Mići trenutno pomaže bivšoj tekvondašici Evi Politeo koja kao voditeljica radi u jednom poznatom fitness centru.

- Ja trenutno besplatno reklamiran njen fitness centar, a na isti način spreman sam pomoći i drugim sportašima koji pokreću neki svoj posao. Neka oni izrade reklamu, a mi ćemo im na našim vozilima biti besplatna pokretna reklama.

Mići se s taekwondoom počeo baviti tek sa 16 godina, godine 1992., no već za dvije godine osvojio je broncu na juniorskom Prvenstvu Europe. Svoje najveće uspjehe postigao je između 2001. i 2004. godine kada je na najvećim svjetskim natjecanjima osvojio tri bronce - dvaput na svjetskim prvenstvima i jednom na Prvenstvu Europe.