Srpski nogometni reprezentativac nastupa u Zagrebu na Prvenstvu Europe u šahu

Na Prvenstvu Europe u ubrzanom i brzopoteznom šahu, započetom ovog četvrtka u Zagrebu, najatraktivnija osoba medijima među sudionicima uopće nije profesionalni šahist. Zapravo, on je izvrstan nogometaš, srpski reprezentativac s adresom u Los Angelesu, a šah mu je druga najveća ljubav.

A Dejan Joveljić (24), nogometaš LA Galaxyja, na ovo je Prvenstvo stigao s epitetom najboljeg šahista među aktivnim nogometašima. Tako su ga barem najavili organizatori "bacajući mamac" medijima. Kako li mu to zvuči?

- To je neslužben podatak ali na svoj način i točan jer po rejtingu ja to jesam. Godi mi to jer obožavam šah i kada god sam u prilici ja igram. Imam dosta prijatelja velemajstora, Fide majstora i međunarodnih majstora i kada god mogu ja ih "zamaram" za neku partiju ili neke varijante. Ja tako koristim svoje slobodno vrijeme. Netko voli šetati, netko pecati, niz je mogućih zanimacija a meni najdraža je igranje šaha. Premda nakon neke lošije partije budem nervozan to je moj ventil.

Kako se kao uspješan profesionalac u najljepšoj sporednoj stvari na svijetu zakačio za šah?

- Šah su me učili igrati djed i tata no prijelomna stvar dogodila se za vrijeme pandemije koronavirusa. Ja sam tada, kao igrač Anderlechta, živio u Bruxellesu i sjećam se da su mi u posjetu došle majka i sestra na 15 dana a ostale su tri mjeseca. Nismo mogli izaći iz stana i ja sam tada odlučio raditi na šahu. Poznavajući otprije europskog prvaka i izbornika reprezentacije Srbije Miodraga Paunovića odlučio sam se na satove s njim. Tada smo radili jednom pa čak i dvaput dnevno i od tada ljubav traje.

Mnogi kažu da se šahovski hobist Dejan Joveljić brzo šahovski razvija i da je vidljivo bolji od svjetski poznatih poznatih sportaša koji vole šah kao što su nogometaši Christian Mate Pulišić, Mohamed Salah ili pak košarkaš Luka Dončić?

- Rejting mi je 2217 bodova u standardnom šahu koji je i najbitniji. U online šahu variram između 2300 i 2400 bodova. Nisam loš no otkako sam prešao u Los Angeles, zbog vremenske razlike, s trenerom više ne radim kao prije. Istina je, ja svaki dan igram šah no to nije približno korisno kao kada se, s trenerom, radi nešto ciljano.

Čini se da ga je usrećilo to što se ovo Prvenstvo održava izvan sezone u američkog profesionalnoj ligi (MLS) i to u njegovu susjedstvu?

- Još mjesecima unazad ja sam, s trenerom, zacrtao da ova tri dana budem slobodan i da mogu doći u ovaj divan grad, upoznati razne ljude, družiti se i igrati šah.

U kojoj je mjeri zadovoljstvo igrati za klub iz Los Angelesa?

- Da bilo koga na ulici zaustavite i pitate kojih pet gradova bi voljeli posjetiti velika većina će spomenuti i Los Angeles. Najbolja stvar je klima što je svaki dan lijepo vrijeme, ne morate gledati prognozu i to me najviše oduševljavam. Mana je vremenska razlika od devet sati i ja kada završim trening moji već spavaju.

Je li Major Soccer League dobila očekivanog prvaka?

- Mislim da jest. Columbus Crew je u finalu pobijedio prošlogodišnje prvake LAFC. Dominirali su cijelu sezonu i zasluženo osvojili naslov.

Kakav je status klasičnog nogometa u SAD-u?

- Raste a i nastavit će zbog domaćinstva sljedećeg Svjetskog prvenstva no i dalje je iza američkog nogometa, NBA košarke i bejzbola ali, rekao bih, ispred hokeja. Stadioni su puni, bude oko 20-25 tisuća ljudi. Kad smo mi prošle godine igrali sa gradskim rivalom LAFC-om, igralo se na Rose Bowl stadionu u Pasadeni pred 85 tisuća ljudi.

Koliko je dolazak Lionela Messija, jednog od najboljih nogometaša svih vremena, podigao zanimanje?

- On je svojim dolaskom podigao popularnost lige. Stvar je ukusa tko je najbolji nogometaš svih vremena a za mnoge je to upravo Messi i velika je čast igrati protiv njega. Ja vjerujem da će veliki igrači tek početi dolaziti u MLS i da će ta liga kroz par godina biti u sedam-osam najjačih nacionalnih liga na svijetu ako to već nije.

Kako se on odlučio otići preko Atlantika, točnije na pacifičku obalu?

- Igrao sam u Eintrachtu, došavši s posudbe u Austriji gdje sam, u sezoni, zabio 20 golova. Imao sam dvije ponude, jednu iz St- Etiennea a drugu od LA Galaxyja. Vagao sam između Francuske, čvrste lige u kojoj pada jako malo golova i najpoznatijeg MLS kluba i otvorene lige u kojoj se stvar dosta prilika i pada dosta golova a to je ono što baš meni treba. I ne kajem se.

Neki su mislili da se je s tom odlukom udaljio od oka srpskog izbornika Dragana Stojkovića?

- Da, neki su pričali da ću teško dobiti poziv u reprezentaciji a dobio sam ga baš kao član Galaxyja. Štoviše, odigrao sam i dvije kvalifikacijske utakmice, jednu cijelu i drugu 15 minuta, i zabio prve pogotke. Istina je, kod nas je u reprezentaciji konkurencija paklena, pogotovo u napadačkom dijelu no moje je da naporno treniram i nova prilika će doći.

Od srpske reprezentacije, krcate pojedinačnim talentom, očekuje se da rezultatski eksplodira možda već i na predstojećem Euru. A što vi očekujete od šahovskog Prvenstva Europe?

- Ja igram samo brzopotezni dio Prvenstva, to je u subotu. Igra se 13 kola i ja očekujem da napravim 50 posto. Neću gledati poredak već me samo zanima da izborim toliko mogućih bodova.

Svojedobno je, u jednom intervju, odgovorio i na pitanje o tome da li bi da je u mladosti, da je došao do točke da mora birati, možda izabrao šah a ne nogomet?

- Ne. Uvijek bih izabrao nogomet. No, šah je moj najdraži hobi i volim trošiti vrijeme učeći i igrajući šah.

Ima li sličnosti između nogometa i šaha?

- U obje priče morate razmišljati nekoliko poteza unaprijed, biti strpljiv i čekati suparnikove pogreške - zaključio je Joveljić.