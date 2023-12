Najkontroverzniji igrač današnjice: 'Još sam na crnoj listi, no bit ću svjetski prvak'

U Zagrebu je desetak dana boravio najkontroverzniji šahist današnjice. Tako su barem dolazak i nastup Amerikanca Hansa Niemanna najavili organizatori Turnira mira, obnovljenog natjecanja koje je davnih godina okupljalo najveće šahiste svog vremena.

Nakon devet kola uvjerljivi pobjednik turnira bio je upravo 20-godišnji Amerikanac pobijedivši s čak tri boda prednosti ispred prvog sljedećeg natjecatelja. A nisu svi pobijeđeni dobro podnijeli takvo stanje jer Niemann je neke partije igrao poput kompjutora pa je Ivan Sokolov, velemajstor i jedan od najvećih šahovskih trenera današnjice, ustvrdio da je "teško igrati protiv nekoga tko igra s 98 posto točnosti".

Za optužbe nemaju dokaza

A Niemann je svojom pobjedom podsjetio na pobjedu, na istom turniru, Bobbyja Fischera iz 1970.

– Za mene je ovo prilično simbolična pobjeda jer Fischer je moj najveći šahovski heroj. Bio je jedna od mojih najvećih inspiracija i pročitao sam sve njegove biografije. Znam sve o njegovoj igri i njegovu šahovskom životu, a sa sobom nosim knjigu svake partije koju je odigrao. Osim što mi je puno značilo osvojiti turnir koji je bio jako važan za karijeru mog idola, meni su partije koje sam pružio, i pobjeda s tako velikom prednošću, donijele pomak na svjetskoj rang-listi. Prije turnira bio sam oko 70. mjesta, a sada sam broj 40 – kazao je Niemann kojem je cilj biti Fischerovim nasljednikom?

– Naravno. Amerika nije imala svjetskog prvaka još od Fischera. Neki visokorangirani šahisti koji danas predstavljaju Ameriku ili nisu rođeni u Americi ili nisu njezini građani. Oni jesu odlični igrači, ali ne mislim da će postati svjetski prvaci, a njihov prelazak pod američku zastavu očito je bio financijske prirode.

Očito je da je Niemann mislio na Japanca Hikarua Nakamuru (treći na rang-listi), Filipinca Wesleyja Soa (šesti) i Kubanca Leiniera Domingueza Pereza (sedmi).

– Mislim da biste trebali predstavljati zemlju u kojoj ste rođeni, inače ne vidim smisao. Ja sam rođen i odrastao u Americi i o mom nasljeđu ne može se debatirati. A cilj mi je biti svjetski prvak i to je moguće s pravim resursima.

Zar ambiciozan igrač kalibra Hansa Niemanna u zemlji kao što je Amerika nema sponzora?

– Ne, ja ih nemam. Na nekim mjestima još sam na crnoj listi. Šah je neka vrsta gospodskog kluba i, ako u njega nisi pozvan, sretno ti bilo.

Očito je da optužbe da je varao i recentno, a ne samo kao klinac od 12 i 16 godina (što je navodno i sam priznao), u tome igraju svoju ulogu.

– O tome ne bih diskutirao. Meni te optužbe izravno ne smetaju, jer za te optužbe nema dokaza, ali mi smeta da utječu na prilike koje dobivam. Dobiti poziv na turnir postalo je ekstremno teško jer ekonomskom strukturom šahovskog svijeta dominiraju malobrojni subjekti. No zato se nadam da će dobrotvori američkog šaha prepoznati da sam rođen i odrastao u Americi i da ima smisla podržati američke talente, a ne uvoziti šahiste.

S obzirom na to da je Niemann povukao svoju tužbu za duševne boli tešku od 100 milijuna eura, i da su prvi i treći igrač svijeta (Carlsen i Nakamura) prestali Niemanna optuživati te da ga je Chess.com vratio u sustav, je li s tim optužbama za varanje sada gotovo?

– Nije nikad ni bilo dokaza za takvo što. To je više bilo dio medijske kampanje i motivirano nekim financijskim interesima.

Kako to da je prihvatio poziv iz Zagreba, da dođe na mali turnir u Hrvatskoj?

– Ovaj turnir možda jest mali ako gledate dvoranu u kojoj se igrao, no ako pogledate online, vidjet ćete da je bolje praćen nego Sinquefield Cup s nagradnim fondom od 400 tisuća dolara, koji su istovremeno igrali najbolji svjetski šahisti. Više ljudi je pratilo moje partije u Zagrebu nego njihove. Ovaj turnir su pratile stotine tisuća ljubitelja šaha i on je pobudio veći interes nego onaj.

Poklonici šaha su očito jako zainteresirani za njegove partije.

– Možda je moja osobnost za njih nešto novo. Većina igrača svoju osobnost pokušava sakriti, ja ne.

Zagreb me jedini zvao

Ako je u tom slučaju optužbi za varanje došlo do izvansudske nagodbe, znači li to da Niemann sada može igrati svugdje?

– Hm, postoje još neki turniri koji me ne zovu. Svijet šaha je kompleksan. Neki turniri imaju sponzore koji me možda ne žele imati na turniru. Nadam se da ću to sa svojim uspjesima i ustrajnošću promijeniti. Ako želite biti veliki šampion, ne smijete tražiti izlike.

Srećom, ovaj turnir nije imao sponzora koji ga ne bi htio.

– U posljednjih godinu dana ovo je prvi turnir koji se igra round-robin sustavom da sam dobio poziv. Bilo je šest-sedam turnira za kojem sam mislio da ću igrati, među njima i dva u SAD-u, no poziv nisam dobio.

Hoće li se dogodine vratiti braniti naslov?

– Vidjet ću, ovisit će to i o mom rejtingu. Volio bih da je na turniru bilo manje igrača koji su spremni pristati na brzi remi, a više mladih i borbenih šahista.

