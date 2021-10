Srpski multimilijunaš tvrdi: Hajduk me zvao da uložim novac, ali ja novac ne bacam

Srpski biznismen i multimilijunaš iz Amerike, Milan Mandarić, nedavno je odlučio prodati Olimpiju iz Ljubljane, klub koji je od 2015. godine bio u njegovom vlasništvu. Mandarić je Olimpiju prodao za 5.000.000 eura, čak milijun manje od iznosa koji je izdvojio kada je preuzeo klub. Ističe kako je imao plan ostati dvije, tri godine, međutim, nitko nije bio zainteresiran da ga kupi. Budući da nije zadovoljan ishodom poslovnog poteza u Sloveniji, tvrdi da nikada više neće uložiti u neki klub s ovih prostora.

"Nije prvi put da me netko pita da dođem srpski nogomet, da ulažem u Crvenu zvezdu ili neki drugi klub, pomognem. Svaki predsjednik države, od Slobodana Miloševića sve do danas. Zvao me je, međutim, nije to realno. Nemam ništa protiv ulaganja novca, ali imam protiv bacanja. Kad god sam ulazio u neki klub, gledao sam na to kao na investiciju koja će kasnije isplatiti, ali važno mi je bilo i da vidim sebe u tom klubu. Kako stvari funkcioniraju, što bi sve trebao napraviti, kakvim ljudima se okružiti. Ne vidim da je to moguće, recimo, u Zvezdi, jer zna se tko se tamo pita", rekao je Mandarić za srpski Informer pa pojasnio na koga je konkretno mislio:

"Na navijače. Teško bih ja tu mogao napraviti razliku. Nije ni moje, ni bilo kojeg vlasnika kluba da to rješava. To bi trebala riješiti država, ali nije to slučaj samo u Srbiji. Zvali su me i u Hajduk iz Splita, pa u Borac iz Banjaluke. Nigdje nisam htio otići. Pomagao sam, posebno osamdesetih godina. Pomogao sam Zvezdi da dovede Belodedića i Piksija. Kako sad stvari stoje, ne bih se više uplitao ni u jedan klub s Balkana. Nema tu dobrih uvjeta za posao".

Osvrnuo se i na Newcastle koji je nedavno kupila saudijska kraljevska obitelj.

– Novac je jako važan, ali nije garancija uspjeha. Recimo, ja sam Sheffield Wednesday prodao čovjeku koji je potom u njega uložio 120 milijuna eura. I ne da nije napravio ništa, već je klub iz gornjeg dijela ljestvice spustio u nižu razinu natjecanja. S druge strane, Leicester sam prodao Tajlanđaninu, koji je nažalost poginuo u zrakoplovnoj nesreći. Dok je vodio klub, bio je jako uspješan. Okružio se ljudima koji znaju posao, ulagao pametno, slušao savjete. Ja sam bio uz njega jedno vrijeme da mu pomognem i rezultat je bio povijesno osvajanje Premierlige. Digao je klub onako kako nitko nije pretpostavljao.

Mandarić je rođen u Lici, no kasnije seli u Novi Sad pa zatim za vrijeme komunističke Jugoslavije u SAD. Tamo je osnovao tvrtku koja se bacila proizvodnjom kompjuterskih dijelova i obogatio se. Bio je vlasnik nekoliko klubova, a njegovo se bogatstvo procjenjuje na dvije milijarde dolara. No, kaže da unatoč bogatstvu ne želi ulagati u klubove s ovih prostora jer ne želi bacati novac.

