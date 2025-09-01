Srpski mediji likuju nakon ove vijesti, a miljama su daleko iza Hrvatske

Srpski mediji pišu da je pao rekordni transfer tamošnjeg nogometa. Veljko Milosavljević karijeru će nastaviti u Bournemouthu, a njegov odlazak postao je najveći transfer u povijesti. Novi klub za njega će platiti 15 milijuna.

Crvena zvezda tako je srušila vlastiti rekord. Prije stopera rođenog 2007. godine klub je prodao Andriju Maksimovića za 14 milijuna eura, što je isti iznos za koji je nekoć Mateja Kežman prešao u PSV.

No, vidljivo je da se Srbi po transferima nisu ni blizu hrvatskim nogometašima. Ovo su, prema Transfermarktu, najveći transferi iz HNL-a u inozemstvo.

1. Joško Gvardiol – lijevi branič prodan je iz Dinama u RB Leipzig za čak 36,8 milijuna eura, što je i dalje najveća cifra ikada zabilježena.

2. Dani Olmo – španjolski veznjak, također iz Dinama, u zimu 2020. prešao je u RB Leipzig za 34,2 milijuna eura.

3. Marko Pjaca – nakon sjajnih nastupa u Dinamu, 2016. godine ostvario je transfer u Juventus vrijedan 29,4 milijuna eura.

4. Luka Modrić – najbolji hrvatski nogometaš svih vremena 2008. godine otišao je iz Dinama u Tottenham za 22,5 milijuna eura, čime je tada oboren rekord.

5. Josip Šutalo – mladi stoper posljednji je veliki Dinamov izvoz; 2023. potpisao je za Ajax u transferu teškom 20,5 milijuna eura.