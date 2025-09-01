Naši Portali
REKORDAN POSAO

Srpski mediji likuju nakon ove vijesti, a miljama su daleko iza Hrvatske

Rijeka: Joško Gvardiol i Lovro Majer na press konferenciji
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
01.09.2025.
u 18:41

Crvena zvezda srušila je vlastiti rekord. Prije stopera rođenog 2007. godine klub je prodao Andriju Maksimovića za 14 milijuna eura, što je isti iznos za koji je nekoć Mateja Kežman prešao u PSV.

Srpski mediji pišu da je pao rekordni transfer tamošnjeg nogometa. Veljko Milosavljević karijeru će nastaviti u Bournemouthu, a njegov odlazak postao je najveći transfer u povijesti. Novi klub za njega će platiti 15 milijuna.

Crvena zvezda tako je srušila vlastiti rekord. Prije stopera rođenog 2007. godine klub je prodao Andriju Maksimovića za 14 milijuna eura, što je isti iznos za koji je nekoć Mateja Kežman prešao u PSV.

No, vidljivo je da se Srbi po transferima nisu ni blizu hrvatskim nogometašima. Ovo su, prema Transfermarktu, najveći transferi iz HNL-a u inozemstvo.

1. Joško Gvardiol – lijevi branič prodan je iz Dinama u RB Leipzig za čak 36,8 milijuna eura, što je i dalje najveća cifra ikada zabilježena.

2. Dani Olmo – španjolski veznjak, također iz Dinama, u zimu 2020. prešao je u RB Leipzig za 34,2 milijuna eura.

3. Marko Pjaca – nakon sjajnih nastupa u Dinamu, 2016. godine ostvario je transfer u Juventus vrijedan 29,4 milijuna eura.

4. Luka Modrić – najbolji hrvatski nogometaš svih vremena 2008. godine otišao je iz Dinama u Tottenham za 22,5 milijuna eura, čime je tada oboren rekord.

5. Josip Šutalo – mladi stoper posljednji je veliki Dinamov izvoz; 2023. potpisao je za Ajax u transferu teškom 20,5 milijuna eura.

Ključne riječi
Srbija transferi

Komentara 3

Pogledaj Sve
VS
vrbe.sadim
20:48 01.09.2025.

Može li mi itko objasniti po kojim kriterijima je ovo vijest vrijedna novinskog napisa?

IV
ivica.vranjic
20:42 01.09.2025.

Kakvi su im reprezentativni rezultati skupo ih i prodaju.

Avatar CUBE
CUBE
21:01 01.09.2025.

Ma dobro vi ste tu neprikosnoveni, zato Đokan pravi selfie s vatrenima

Ne propustite

