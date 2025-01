Srpkinja kojoj su Hrvati tepali da je preslatka danas je neprepoznatljiva, operacije su je sasvim promijenile

Srbijanska teniska sutkinja Marijana Veljović (37) jedna je od najboljih na svijetu u svom poslu pa i ove sezone sjedi u sjedalici na Australian Openu. Ovih je danas sudila u meču u kojem je Naomi Osaka svladala Carolinu Garciju 6-3, 3-6, 6-3, no u odlučujućem setu video-tehnologija je proglasila očito dugačku loptu kao dobru. "To je bilo vani!" protestirala je Osaka kod sutkinje Veljović, koja je odgovorila: "Vi ste to vidjeli drugačije." Pogreška nije ispravljena, a komentatori su zaključili da je lopta bila vani, dok ju je poznati novinar Jose Morgado ovu odluku nazvao "šokantnom".

A ranije je izgled Marijane Veljović privukao pozornost ljubitelja tenisa.

Naime, vidljivo je da se podvrgnula plastičnim operacijama, filerima ili nečemu sličnom na svom licu. Danas je izgleda sasvim drugačije u odnosu na onu sutkinju s početka karijere. To nerijetko pišu i fanovi na društvenim mrežama. Srpkinja je 2016. godine dobila značku Međunarodnog teniskog udruženja i tako postala članica elitne skupine teniskih sutkinja i sudaca. Postala je i nezaobilazan dio svih Grand Slam turnira, a sudila je i finale Wimbledona i Australian Opena u ženskoj konkurenciji. Sudila je i dva meča u finalu Davisova kupa između Hrvatske i Francuske.

Hrvatski navijači su joj na finalu Davisova kupa u Lilleu, u kojem je Hrvatska pobijedila Francusku, i pjevali:

“O, Marijana, slatka, mala Marijana, tebe ću čekat ja dok svane dan…”. Pjesmu su ponavljali između više gemova, a nekoliko su joj puta i uzvikivali “Marijana, javi se!”. Nije im odgovorila ni na te povike, ali je nakon završetka meča, odlazeći s terena, pozdravila navijače i zapljeskala im.

– Neočekivana je bila reakcija hrvatskih navijača. Mi smo u biti jako bliski. Vjerujem da im je bilo drago da sudi netko iz Srbije. Obuzela ih je sreća što je Hrvatska pobijedila i jednostavno su tako reagirali. Suditi meč finala Davisova kupa je fenomenalan osjećaj. Vrhunac moje dosadašnje karijere i nešto što ću pamtiti cijeli život. Raditi posao koji volite i doživjeti ozračje od 26.000 ljudi koji su tu da podrže svoje zemlje, biti u centru događanja svega toga je nešto što morate doživjeti da biste mogli prepričavati generacijama – rekla je jednom prilikom Veljović.

Veljović nekad i danas:

Foto: Julien Reynaud/APS-Medias/ABACA/PIXSELL

Foto: Screenshot/NovaTV S