KOFERENCIJSKA LIGA

Srbin napravio bizarnu scenu u europskoj utakmici! Ovo nije prvi puta da je sve šokirao

13.08.2025.
Nedavno je u srpskoj Superligi, u dvoboju Radničkog i Železničara, podijelio čak 13 žutih kartona i jedan crveni

Srpski sudac Miloš Milanović izazvao je buru u Istanbulu nakon što je u samo deset minuta domaćoj momčadi pokazao čak pet žutih kartona, ostavivši u nevjerici i igrače i navijače.

Prvo poluvrijeme prošlo je mirno, bez opomena, no od 54. do 64. minute uslijedila je prava “žuta oluja”. Najprije je opomenut vratar Sengezer, a zatim redom Beyaz, Crespo, Ba i Turuc. Toliki broj kartona u tako kratkom periodu prava je rijetkost na europskim travnjacima, pogotovo u utakmicama koje nisu odigrane u izrazito grubom tonu.

Do kraja susreta Milanović je još dvaput posegnuo za žutim kartonom, ovoga puta prema gostujućim igračima, no glavni fokus ostao je na onih deset minuta koje su ušle u svojevrsnu povijest. Sudac, poznat po svojoj strogoći, i ranije je punio naslovnice. Nedavno je u srpskoj Superligi, u dvoboju Radničkog i Železničara, podijelio čak 13 žutih kartona i jedan crveni, te isključio oba trenera, izazvavši potpuni kaos na terenu.

Što se same utakmice tiče, završila je rezultatom 1:1. Basaksehir je prošao dalje zahvaljujući pobjedi 3:1 u prvom susretu, a u play-offu za Konferencijsku ligu gotovo sigurno ga čeka rumunjska Craiova.

