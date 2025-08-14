Hajduk sve bliže povijesnom povratku u Europu, ali Albanci se ne boje! Evo što poručuju bijelima

Nakon što je niz od četiri domaće utakmice na Poljudu uspješno apsolviran s četiri pobjede (Zira, Istra, Dinamo City i Gorica), Hajduk danas ispred sebe u Tirani ima izrazito važnu uzvratnu utakmicu trećeg kola Kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv Dinamo Cityja. Bijeli su u prvom dvoboju ostavili vrlo dobar dojam i slavili rezultatom 2:1, a ta je pobjeda mogla biti i izraženijom razlikom uzevši u obzir Hajdukovu nadmoć u igri.

Stigao iskusni napadač

Momčad Gonzala Garcíje kao favorit ulazi i u uzvratni dvoboj, a u slučaju da opravda taj status i prođe dalje, ostala bi mu još jedna prepreka za plasman u glavnu fazu Konferencijske lige, za prvi plasman u Europu nakon dugih 15 godina čekanja. Na toj prepreci bi bijele čekao bolji iz dvomeča poljske Jagiellonije i danskog Silkeborga koji također danas igraju uzvratni dvoboj trećeg kola kvalifikacija, a u prvom dvoboju u Danskoj Jagiellonia je ostvarila prednost od 1:0 uoči domaćeg uzvrata.

U uvodnom dijelu sezone vidljivo je da se momčad još navikava na novi sustav igre pod španjolskim stručnjakom, no zasad je dojam dobar. Hajduk izgleda znatno proaktivnije na terenu nego prošle sezone, a posebice su u igri prodisali krilni igrači poput Bambe, Šege, Durdova i Brajkovića. Jedan od ciljeva Garcíje u Hajduku je bio smanjiti napadačku ovisnost momčadi o Marku Livaji, a zasad se na malo čudan način može reći da je u tome i uspio, jer Hajduk je dosad u sezoni zabio devet pogodaka, a nijedan nije djelo Livaje, iako igra dobro pod Garcíjom. Sedam različitih strijelaca je poentiralo za bijele u uvodu sezone; triput Benrahou te po jednom Durdov, Šego, Bamba, Kalik, Krovinović i Karačić. Naravno, nije Garcíji cilj imati ovakav omjer u kojem Livaja nema učinak, ali s druge strane je lijepo vidjeti da su se drugi ofenzivci oslobodili. Dvoboj u Tirani je idealna prilika da se konačno i Livaja u Garcíjinu mandatu upiše u strijelce u natjecateljskoj utakmici.

Što se tiče početnih postava, ni kod jednih ni kod drugih ne bi trebalo biti većih iznenađenja. Jedini upitnik uoči dvoboja je hoće li strateg Dinamo Cityja Ilir Daja odmah u vatru gurnuti novo klupsko pojačanje, 33-godišnjeg napadača Bernarda Berishu, koji je prije pet dana stigao u klub iz ruskog Ahmata. Kod Hajduka se očekuje da Ante Rebić još uvijek neće biti u početnih 11, barem dok u potpunosti ne bude spreman na veću minutažu.

Zanimljivost ususret uzvrata je činjenica da će Dinamo City ugostiti Hajduk na modernoj Kombëtare areni, odnosno na stadionu Air Albania u Tirani. Dinamo svoje domaće utakmice inače igra u Elbasanu, na stadionu Elbasan koji ima kapacitet od 12 tisuća mjesta. Uzevši u obzir da je odaziv na utakmicama Dinamo Cityja prilično slab (drugom kolu kvalifikacija prisustvovalo je tek 400 gledatelja), s jedne strane je u najmanju ruku zanimljiva odluka da se igra na ovom velikom zdanju koje prima 22.500 gledatelja te koje je bilo poprište prvog finala u povijesti Konferencijske lige, dvoboja Rome i Feyenoorda 2022. godine. Međutim, Elbasan je 50 kilometara udaljen od Tirane, odakle je Dinamo City, pa se "približavanjem" domaćinstva želi motivirati domaće navijače na dolazak u ipak nešto većem broju, koji se na kraju krajeva i očekuje. Što se tiče hrvatske publike, u Tirani možemo očekivati četveroznamenkasti broj Hajdukovih navijača.

Oko 1500 Hrvata na tribini

Albanska nogometna javnost unatoč statusu autsajdera optimistično gleda na ovaj okršaj.

– Rezultat prve utakmice je ostavio sve otvoreno. Hajduk ima prednost i favorit je, no vjerujem da će Dinamo City ući u dvoboj visoko motiviran. U Albaniji postoje vjera i optimizam da se rezultat može preokrenuti, ali maksimalno se poštuje protivnik. Ipak govorimo o klubu s bogatom povijesti, velikom klubu kao što je Hajduk. Trener Dinamo Cityja, Ilir Daja, već se dokazao u ovakvim europskim izazovima tijekom svoje karijere, i vjerujem da je za ovaj susret pripremio momčad na najbolji mogući način. Navijači imaju visoka očekivanja i nadu u pozitivan rezultat, a očekujem da će atmosfera biti odlična. Prema informacijama koje imamo, na stadionu će biti oko 1500 hrvatskih navijača u Albaniji, što će dodatno upriličiti ovaj dvoboj, posebice uzevši u obzir vrlo dobre odnose između Hrvata i Albanaca – rekao nam je Mergim Rrecaj, sportski novinar Gazetablica, inače kosovskog medija koji detaljno prati zbivanja i u albanskom klupskom nogometu.

Pravdu će na dvoboju dijeliti 38-godišnji ukrajinski sudac Denis Šurman, koji je u svojoj karijeri sedam puta sudio u Konferencijskoj ligi te jednom u Europskoj ligi.